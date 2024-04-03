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Жителям Петербурга и Ленобласти доступны планшеты с бесплатной связью

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске новой программы к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети петербуржцы получат бесплатно тариф МТС «Больше» на три месяца. Воспользоваться предложением можно в Петербурге, Ленобласти и других регионах присутствия МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программе участвуют более трехсот планшетов от двенадцати брендов, среди которых Samsung, Huawei, Realme, Lenovo и другие, также модель Wi-Fi роутера TP-Link TL-MR100 4G LTE.

«Сегодня планшеты пользуются высокой популярностью, в первую очередь за счет своей функциональности — устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их в учебе или в работе. Учитывая это, мы запустили новую программу к началу дачного сезона, чтобы наши покупатели могли, не думая о состоянии баланса на счёте пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По итогам 2023 г. продажи планшетов в России выросли впервые за три года. С января по декабрь в стране было продано 2,4 млн устройств на общую сумму в 49,8 млрд руб., что больше по сравнению с 2022 г. на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Самыми популярными брендами стали Huawei и Samsung, которые суммарно заняли около 30% российского рынка в штуках.

В тариф МТС «Больше» входит 30 ГБ мобильного интернета, набор ежемесячных пакетов 700 минут и 700 SMS на все сети России, безлимит на сервисы экосистемы МТС: «Мой МТС», «МТС Premium», KION, «МТС Музыка», «Строки», «МТС Лончер» и «МТС Live». Также пользователи могут улучшить условия тарифа, подключив бесплатно опции для безлимитного трафика на популярные мессенджеры и социальные сети.

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