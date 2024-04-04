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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Минеральных Водах

Жители и гости Минеральных Вод теперь быстрее загружают приложения, видео и фото в своих смартфонах. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в районе Евдокимовка, в результате чего скорость передачи данных здесь сейчас достигает 100 Мбит/с.

В марте технические специалисты «МегаФона» провели работы по повышению эффективности оборудования в западной части города. Изменения затронули жилые кварталы, частный сектор, торговые, образовательные и медицинские учреждения, а также крупнейший аэропорт Северного Кавказа. После модернизации средняя скорость в сети LTE увеличилась на 10%.

Жители Минеральных Вод — традиционно в лидерах края по активности в Сети. В среднем с начала года пользователи расходовали здесь более 250 ТБ в месяц, что на 10% выше прошлогодних показателей. А самые «качающие» гости приезжали из Ставрополья и Москвы, причем на путешественников из столицы пришлось около 40% от общего объема дата-трафика туристов.

«Как показывает big data, в 2023 г. наш регион посетили порядка 9 млн человек. Прирост относительно предыдущего года составил 19%. Количество туристов, приезжающих на отдых и лечение, увеличивается, а вместе с тем и нагрузка на мобильную сеть. Отслеживая этот показатель, мы модернизируем объекты телеком-инфраструктуры в курортных локациях. С начала года мобильный интернет стал быстрее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, а также в туристическом Предгорном районе и поселке Иноземцево», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Минеральные Воды — один из старейших курортов Ставрополья, место притяжения туристов со всей страны и важный транспортный узел для ближайших регионов. Через город пролегает трасса федерального значения, по которой попадают в другие популярные места отдыха и в соседние республики.

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