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«МегаФон» запустил новые объекты связи в спальных районах Саратова

Оценить новое качество связи и быструю загрузку интернет-сервисов смогли жители десятков домов в микрорайонах Северный, Солнечный, Солнечный-2. «МегаФон» запустил дополнительное оборудование в густонаселенных территориях областного центра. Это позволило расширить зону покрытия сети LTE и снять часть нагрузки с уже действующих телеком-объектов.

По результатам замеров, проведенных инженерами компании, средняя скорость передачи данных вблизи новых базовых станций составляет 50 Мбит/с, а максимальная достигает 130 Мбит/с. Эти параметры позволяют общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, вести стримы, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы в лучшем качестве.

«Развитие районов не останавливается, поселки активно застраиваются, а население растет. За последние месяцы мы в два раза расширили территорию покрытия сети LTE только в Солнечном и Солнечном-2. Проведенные работы позволили обеспечить стабильный сигнал в недавно сданных домах и медицинских, торговых учреждениях поблизости. Более высокие скорости интернета стали доступны на территории прогулочных зон: на Бульваре Героев Отечества, в парке "Семхоз", а также на спортивных объектах, например в волейбольном центре "Протон-Арена"», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Согласно обезличенной статистике оператора, абонент, проживающий в микрорайонах Северный, Солнечный, Солнечный-2, в среднем расходует чуть более 20 ГБ мобильного интернет-трафика на смартфоне ежемесячно. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 20%. В то же время суммарный объем загруженных данных вырос на 74% за счет прибывающих новоселов.

Треть всех данных жители микрорайонов используют на просмотр лент в соцсетях и на переписку в мессенджерах. Среди приложений для обмена сообщениями лидирует Telegram — 80% от общего трафика мессенджеров в марте пришлось на этот сервис. «ВКонтакте» обошел конкурентов, занимая долю в 67% среди соцсетей. В новых кварталах также часто смотрят видео на смартфонах — короткие ролики на специализированных хостингах и полнометражные фильмы в онлайн-кинотеатрах. На этих платформах задействуют 23% трафика.

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