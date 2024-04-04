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МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском

МТС сообщила о модернизации сети LTE МТС в районе санатория-профилактория «Лесная поляна» под Десногорском Смоленской области. Благодаря установке нового телеком-оборудования интернетом на высоких скоростях теперь могут пользоваться сотрудники и отдыхающие здравницы, а специалисты подключать цифровое медицинское оборудование.

МТС увеличила скорость мобильного интернета на всей территории санатория, на которой находятся жилые, лечебный и культурный корпуса, спортивные площадки, каток, пляж на берегу Десногорского водохранилища и большой сосновый бор, где прогуливаются отдыхающие.

Кроме того, новые скорости LTE дали возможность установки и подключения современного оборудования и технологий в сфере диагностики, которые требуют выход в интернет, пересылки и хранения в облачных сервисах полученных результатов, в том числе для расшифровки в специализированных научных центрах. А специалисты получили возможность дополнительной дистанционной подготовки по медицинскому профилю без выезда из санатория, то есть без отрыва от работы повышать свою квалификацию.

Стабильная голосовая связь и скоростная передача данных теперь присутствует и на участке трассы, ведущему из Десногорска в санаторий. Это позволит всем желающим быстро добраться по навигатору к месту отдыха.

«Сегодня сложно переоценить важность голосовой связи и мобильного интернета в учреждениях здравоохранения и реабилитации. Для выравнивания эмоционального фона пациентов необходимо постоянное общение с родными по голосовой и видеосвязи. Технических возможностей телеком-оборудования достаточно, чтобы связь была одинаково комфортна и в зданиях, и на самых дальних дорожках парка «Лесной поляны». Гуляя, можно слушать музыку, подкасты, аудиокниги, учить языки, подключать шагомер, «личный кабинет» с медкартой, онлайн-дневники для подсчета калорий, приема лекарств и другие цифровые сервисы для здоровья», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Новое качество сети МТС в «Лесной поляне» станет основой для подключения «умной» инфраструктуры зданий, которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Автоматические счетчики и датчики, smart-телевизоры и другие гаджеты теперь получили качественное покрытие для интеграции в систему «умный дом».

Запуском дополнительного телеком-оборудования в районе «Лесной поляны» МТС продолжает проект по обеспечению связью санаториев и зон отдыха в Смоленской области. Ранее LTE был обеспечен Центр восстановления здоровья и реабилитации «Дугино» в Сычёвском районе, экодеревня Боровая, ряд туристических баз в Сафоновском районе и других локаций Смоленской области.

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