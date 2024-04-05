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МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь»

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А240 «Брянск-Беларусь» в районе деревни Добрунь Брянского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила в притрассовой части Добруни дополнительное телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета и усилить «голос» на участке федеральной автодороги на расстоянии до 4 километров. Водители и пассажиры транспорта, проезжающего через Брянский район к Брянску, теперь могут пользоваться привычными приложениями и ресурсами, следить за дорожной обстановкой, а грузоперевозчики координироваться с логистическими подразделениями по доставке и разгрузке машин.

Телеком-инфраструктура МТС также дает возможность внедрять при подъезде к Брянску современные цифровые продукты – интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее безопасность движения и контроль за состоянием объектов, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования, работающие на базе интернета вещей.

«В Брянской области весной активизировался дорожный трафик: наш регион во многом сельскохозяйственный, многие едут закупать все для дачного сезона. Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики, а также возможность подключения к сервисам экосистемы МТС. В Добруни расположены предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом и мобильным интернетом», – сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

В марте 2024 г. МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в селах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров, а также на трассе «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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