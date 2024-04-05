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СНТ Новосибирской области попали в сети «МегаФона»

Теперь еще больше новосибирцев захотят провести это лето на даче. В садовых товариществах «Энтузиаст», «Кедр» и «Аист» появился быстрый мобильный интернет и качественная голосовая связь «МегаФона» – оператор запустил новое телеком-оборудование в преддверии огородного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенные базовые станции вблизи дачных массивов позволят жителям пользоваться мобильным интернетом 4G на комфортных скоростях. Они могут читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, звонить близким по видеосвязи, отправлять фотографии в семейный чат, смотреть фильмы и сериалы и многое другое. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн-покупки, слушать музыку.

Кроме того, строительство телеком-объектов на этих территориях расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«Обеспечение садовых участков устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом – крайне важная задача. Люди нередко уезжают за город на длительное время и в этот период не хотят терять привычный уровень цифрового комфорта. Стабильный доступ в сеть позволяет удаленно учиться и работать, эффективно проводить время за городом, а также использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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