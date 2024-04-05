Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского

С приходом весны среднеуральцы отдают предпочтение отдыху на свежем воздухе. Количество абонентов «МегаФона», в марте 2024 г. посетивших парк Маяковского в Екатеринбурге, увеличилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.. На фоне роста произошли и изменения в сети: специалисты модернизировали телеком-оборудование в популярном месте отдыха. Теперь максимальные скорости мобильного интернета здесь достигают 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Свердловчане активно посещали мероприятия, которые проходили в парке Маяковского в марте. Наибольший интерес вызвала Масленица – праздник посетили около 80 тыс. человек. В результате за первый месяц весны объем потребленного трафика вырос на 24% год к году, голосовых вызовов – почти на 10%, подтверждает исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных. Через базовые станции, обеспечивающие связь в парке, в среднем за день проходит трафик, сопоставимый с 14 тыс. фото, отправленными в соцсетях.

Чтобы отдыхающие могли быстро воспользоваться сервисами, расплатиться в кафе или посмотреть онлайн-карты в своем мобильном, оператор модернизировал оборудование. Специалисты «МегаФона» запустили дополнительный высокочастотный слой в сети 4G, что позволило исключить перегрузки и обеспечить лучшее качество голосовой связи и высокую скорость передачи данных, которая в результате обновлений стала выше примерно на четверть.

Модернизация телеком-оборудования в районе парка Маяковского также помогла расширить покрытие сети у расположенного рядом ЖК Clever Park. Жителям комплекса доступен не только высокоскоростной интернет, но и технология VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук во время звонков.

«Весной многие свердловчане предпочитают отдыхать на свежем воздухе, провести свободное время в парке – отличный вариант. Мы подготовились к сезонному росту трафика в сети 4G, чтобы отдыхающие в парке Маяковского и других общественных местах могли делиться своими позитивными эмоциями с близкими и не испытывали трудностей, пользуясь онлайн-картами, мессенджерами и соцсетями. Сейчас максимальная скорость скачивания здесь может достигать 100 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2024 г. техническая служба «МегаФона» провела модернизацию уже более чем 340 базовых станций на Среднем Урале.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.