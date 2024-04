С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024»

23-26 апреля 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится 36-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2024». Она, в свою очередь, займет особое место на «Российской недели высоких технологий-2024» — масштабного конгрессно-выставочного проекта, который объединяет выставки, форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

В этом году по площади и количеству участников она выросла в два раза, до 9000 кв. м: экспозиция разместится в двух павильонах (павильон №2 (залы 1-5) и 8 (зал 2) и открытой площадке.

В текущем году на выставку вернутся многие из тех компаний, которые пропустили мероприятие в прошлом году. Значительно увеличится и доля иностранного участия: так, количество участников из Китая превысит даже допандемийный уровень. Некоторые зарубежные вендоры предпочли вернуться на рынок РФ через свои российские представительства — их продукция будет представлена на стендах компаний-партнеров.

Участие в выставке примут более 600 экспонентов из России, Белоруссии, Кубы, Казахстана, Республики Корея, Кипра, Ирана и Китая. Последние две страны-участницы представят и национальные экспозиции. Масштабный павильон КНР организован при поддержке Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT).

В число зарубежных экспонентов войдут: Kirisun Communications Inc., UCLSWIFT Co. Ltd (ILSINTECH), Wuxi Landking Technology Co., Ltd, Jiangsu Trigiant Technology Co., Ltd, Shenzhen Doke Electronic L Co.Ltd., Shenzhen Ulefone Technology Co., Ltd, Shenzhen Kstar Science and Technology CO. Ltd, Tongyu communication INC, ITCódigo SURL и другие.

Российская Федерация будет представлена на «Связи-2024» более, чем 200 компаний. Среди них — «Ангстрем-Телеком», АНО «Координационный Центр Национального домена сети Интернет», RU.РФ, «Искра Технологии», «НАТЕКС», НПП «Ростехнологии», «Сател ПРО», ООО «Специальная Интеграция», ОАО «Супертел», АО «Уфанет», ООО «Фибо-Телеком», ООО «ФЛАТ» и ООО «Элтекс Коммуникации».

В рамках программы гости выставки смогут посетить следующие мероприятия:

форум «Связь-2024» (соорганизатор – РБК);

форум «Российский софт: эффективные решения для экономики данных» (соорганизаторы – АРПП «Отечественный софт» и Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий);

XVII Международный навигационный форум;

международный форум «Автонет-2024» – Форум инновационных транспортных технологий;

конференция «я-ИТ-ы» снова на «Связи» от крупнейшего некоммерческого сообщества цифровых руководителей страны;

XXVIII Международный форум Международной академии связи «Цифровая трансформация. Связь будущего»;

конференция «Human и non-human ресурсы»;

форум «Лучшие практики импортонезависимости в телекоммуникациях» и конкурс отраслевых проектов по импортонезависимости в телекоммуникациях;

конференция «Сертификация в телекоме – скрытые возможности для бизнеса»;

конференция «Волоконная оптика – основа цифровизации России. Сделано в России, работает на Россию. Как дела, Россия?»;

конференция «RU IOT: мы импортозаместились, а вы?» и многие другие.

Выставка работает с 10:00 до 18:00, 26 апреля – с 10:00 до 16:00.

Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.