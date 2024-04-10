CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

МТС поможет астраханским абитуриентам пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС проведут виртуальный мастер-класс и онлайн-отбор абитуриентов из Астраханской области в рамках федерального образовательного проекта МТС «Поколение М». Встречи педагогов ГИТИСа с астраханскими талантами пройдут 18 и 19 апреля на цифровой платформе «МТС Линк». Желающие поступить в ГИТИС смогут, не покидая пределов региона, попробовать свои силы в актерском мастерстве и сценографии в формате виртуальных консультаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Встречи педагогов ГИТИСа с астраханскими абитуриентами на базе цифровой платформы «МТС Линк» состоятся 18 и 19 апреля по двум направлениям: актерский факультет и факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Желающим поступить на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Участникам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить какой-либо танец.

Абитуриенты, заинтересованные в поступлении на факультет сценографии, должны заранее выполнить задание. А именно – придумать и нарисовать в любой технике эскиз сценического грима Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

«Астраханская область славится талантами в области кинематографа и сценического искусства, а местные жители любят и ценят местные театр оперы и балета, ТЮЗ и известнейший в стране драматический театр, который функционирует уже более двухсот лет. Мы помогаем астраханским абитуриентам в онлайн-формате пообщаться с педагогом ГИТИСа, показать свои умения и получить обратную связь, и ребята участвуют уже несколько лет. Лучшие кандидаты, прошедшие онлайн-испытание, могут быть рекомендованы на следующие этапы поступления в крупнейший театральный вуз Европы», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще