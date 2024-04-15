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Новая интеллектуальная АТС от российского вендора

Компания «Телефонные Системы» представила на рынке комплексный продукт OS Router на базе платформы Oktell Studio, который предназначен для крупного и среднего бизнеса. Учитывая пожелания клиентов в комплекс вошли АТС Router + SSO (аутентификация) + Point (рабочее место сотрудника) + Selector (видео-аудио совещания) + Чаты. Продукт предназначен для импортозамещения аналогичных решений иностранных вендоров и поддерживает телефонные аппараты таких производителей, как Cisco и Avaya.

Исследования потребностей заказчиков показали, что они ждут отечественный продукт, который поддерживает все виды связи, защищен от вторжений и перегрузок и имеет встроенную систему аутентификации клиента. SSO обеспечивает сквозную аутентификацию в приложениях, сокращает время идентификации клиентов при входе в приложения на платформе Oktell Studio.

Экосистема Oktell Studio уже сегодня обеспечивает защиту от вторжений на базе многофункциональной и интеллектуальной АТС для любых видов связи (телефония, чаты, аудио- и видео-совещания, конференции, обмен файлами). Комплекс удовлетворяет потребности клиентов, которым необходима не просто АТС, а многофункциональная коммуникационная система.

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Описание компонентов

Коммуникационная платформа Oktell Studio. Ее основные достоинства — отказоустойчивость, геораспределенность и скорость взаимодействия, отвечающие самым современным требованиям. Платформа способна поддерживать свыше одного миллиона запросов, благодаря трем архитектурным слоям (инфраструктура, логика, данные).

На базе платформы Oktell Studio разработаны ролевые приложения и программные продукты:

Router — это АТС с элементами искусственного интеллекта, позволяющая тысячам операторов работать с большей эффективностью. От классического процесса маршрутизации мы перешли к поведенческому анализу, что позволяет создавать более гибкие сценарии реагирования коммуникаций на запросы клиентов.

Pointрабочее место сотрудника, с возможностью ведения внутрикорпоративных чатов.

Selector — ролевое приложение для легкой организации и удобного управления безопасными телефонными аудио- и видео-совещаниями с тысячами участников, предварительным планированием мероприятий и другими функциями.

Графические конструкторы на базе No code/Low code позволяют сотрудникам компаний-клиентов без труда изменять настройки и создавать новые коммуникационные сценарии самостоятельно. Платформа поддерживает API с наиболее популярными CRM-системами.

Компания «Телефонные Системы» осуществляет разработку, внедрение и продажу программного обеспечения с 2004 г. Специализируется на коммуникационном ПО для госучреждений, банков, крупных промышленных предприятий и сферы услуг.

Программные продукты под брендами Oktell и Oktell Studio используются для импортозамещения и зарегистрированы в Едином реестре российских программ Минцифры России. Более пяти тысяч компаний используют наши решения в России и в странах ближнего зарубежья.

Виды сервисов: IaaS, SaaS, PaaS, ITservice, BigData, Business Service

erid:erid: LjN8KJqYJРекламодатель: ООО «Телефонные Системы»ИНН/ОГРН: 7701700959 / 1077746182315Сайт: http://oktell.ru/

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