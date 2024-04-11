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Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20%

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий «МТС Travel» и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешественников от общего турпотока выбрали для зимнего отдыха курорты Архыз и Домбай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом интерес россиян к горнолыжным комплексам Карачаево-Черкесии активно растет. Курорты республики вошли в пятерку горнолыжных комплексов страны по приросту туристического потока, в период с декабря 2023 г. по март 2024 г. число поездок увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего для отдыха курорты республики выбирали жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Московской области, Ставропольского края и Дагестана.

В целом число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. При этом половина от всех поездок в этом сезоне пришлась на горный кластер Сочи. В тройку наиболее популярных для катания регионов помимо Карачаево-Черкесии вошла и Кабардино-Балкарская Республика – в Приэльбрусье было совершено 7,5% от всех поездок на горнолыжные курорты. В этом сезоне (декабрь 2023 г. – март 2024 г.) россияне проводили в среднем по шесть дней в горах.

«Традиционно курорты республики во время зимнего сезона становятся местом притяжения для любителей лыж и сноубордов. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать и иметь доступ к высокоскоростному интернету в любой туристической точке Карачаево-Черкесии, мы планомерно улучшаем качество связи и обновляем оборудование на территории всей республики», — сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

ТОП-10 регионов-лидеров по турпотоку (в количестве поездок), доля от всех поездок на горнолыжные курорты в декабре 2023 г. – марте 2024 г.: Краснодарский край 50%; Карачаево-Черкесская Республика 13,5%; Кабардино-Балкарская Республика 7,5%; Кемеровская область 6%; Республика Татарстан 3%; Мурманская область 3%; Республика Алтай 3%; Саратовская область 2,5%; Иркутская область 2%; Сахалинская область 2%.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после первого декабря и вернувшиеся обратно до первого апреля в 2022-2024 гг. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.

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