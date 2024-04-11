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«Телфин» расширяет возможности сервиса для оценки звонков

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональность сервиса «Оценка звонков» для индивидуального контроля качества телефонного обслуживания и работы отдельных сотрудников компаний.

Новые возможности сервиса позволяют анализировать обращения клиентов и оценивать телефонные разговоры как по каждому отдельному сотруднику, так и внутри очереди звонков, например, в рамках определенного отдела. В модуле можно выгрузить динамику показателей по всем сотрудникам и разным временным периодам: день, неделя, месяц, год.

Также появилась возможность оценивать качество телефонного обслуживания при входящем и исходящем вызове. В интерфейсе виртуальной АТС «Телфин.Офис» теперь по всем звонкам отображается количественная и качественная статистика, включая число входящих и исходящих звонков, их продолжительность, средний балл оценки, индекс удовлетворенности клиентов и т.д.

«С помощью сервиса «Оценка звонков» компании контролируют план выполнения работ по каждому сотруднику, определяют их уровень знаний и компетенций. Таким образом, можно легко выявлять лидеров в компании и включать их в кадровый резерв. Также данное решение позволяет оперативно реагировать на недовольство клиентов, предотвращая спорные и конфликтные ситуации и повышая уровень их доверия», — сказал Дмитрий Османов, продакт-менеджер «Телфин».

Расширенные возможности сервиса для оценки звонков доступны всем пользователям виртуальной АТС «Телфин.Офис». Все клиенты, использующие решение, могут получить доступ к новым функциям автоматически.

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