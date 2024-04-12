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«МегаФон» улучшил интернет в крупнейшем районе Брянска

Инженеры «МегаФона» провели работы по модернизации сети в центре Советского района. Здесь проживают около 115 тыс. человек – это четверть городского населения. В результате проведенных мероприятий в торгово-развлекательном центре и на прилегающей территории расширено покрытие и до 20% увеличена скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За счет проведения технических мероприятий подскочил и трафик передачи данных – за три недели он вырос на 24%.

В Советском районе сосредоточены около половины предприятий и организаций города, парки, учреждения культуры. Именно здесь находится крупнейший торгово-развлекательный центр, включающий в себя 250 магазинов, около 20 кафе и ресторанов и 8-зальный кинотеатр.

«В этом ТРЦ ежедневно бывает более 30 тыс. человек. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно по выходным, здесь значительно возрастает. Поэтому мы оптимизировали сеть 2G и дополнили ее новым диапазоном LTE, что позволило повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных. Теперь все цифровые сервисы и мессенджеры работают на комфортных скоростях, что позволяет всегда оставаться на связи с близкими», – сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

В минувшие выходные в торговом центре посетители уже использовали на четверть больше интернет трафика, чем обычно тратили в субботу и воскресенье в прошлом месяце. Большая часть информации была передана через скоростную сеть четвертого поколения.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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