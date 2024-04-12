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«МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области

Инженеры «МегаФона» установили новые телеком‑объекты в самых качающих районах Ярославской области. Благодаря проведенным работам улучшения голосовой связи и мобильного интернета смогут почувствовать в общей сложности более 25 тыс. жителей региона. Запуск новой инфраструктуры с поддержкой 4G позволил улучшить покрытие сети и увеличить максимальную скорость загрузки данных на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сотрудники «МегаФона» расширили сеть четвертого поколения в высокочастотном диапазоне, что позволило существенно увеличить скорость передачи данных в ключевых и социально значимых территориях Ярославского региона. Среди них — участки внутриобластных автотрасс Тутаев - Никольское, Шестихино - Брейтово, Пречистое-Семеновское и Меньшиково – Ченцы.

Кроме того, специалисты «МегаФона» разогнали интернет еще в одной туристической зоне — в поселке Кукобой. Он отмечен на туристических картах как «родина Бабы Яги» с музеем-«избушкой на курьих ножках» и известен как привлекательное место для туристов с детьми. В летний сезон здесь прокачивают около 3 млн мегабайт в месяц.

«Благодаря инфраструктурным мероприятиям в первом квартале этого года мы обеспечили широкое покрытие 4G еще в двадцати двух деревнях и поселках, расположенных в разных уголках области, и подняли качество и скорость мобильного интернета на новый уровень Уверен, что это оценят наши абоненты. Они ежедневно говорят по телефону более 1 млн минут и качают почти 5,5 млн мегабайт», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Скорости интернета также выросли в поселках Заволжье, Волга, Некрасовское, Ермаково, Пречистое, Красная горка, Октябрь, а также в деревнях Арефино Рыбинского района, Понгилово Тутаевского района, Прозорово Брейтовского района, Касьяново Некоузского района и других. Все новые телеком объекты работают в высокочастотном диапазоне стандарта LTE, который хорошо увеличивает скорость мобильного интернета, что актуально как для местных жителей, так и для путешественников.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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