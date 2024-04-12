CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах

У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специалистами «МегаФона».

Ежедневно в моллах скачивают свыше 1000 ГБ трафика, такой объем сравним с отправкой почти 150 «селфи» в минуту. Самыми посещаемыми днями традиционно являются пятница и выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее интернет‑активные абоненты делают покупки в торговых центрах «Июнь», «Этажи», «Леруа Мерлен» и «Мармелад». В них больше всего обмениваются информацией в мессенджерах, социальных сетях и выходят в интернет.

«Торговые центры — городские места притяжения. Кроме посещения магазинов люди ходят в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Мы ускорили мобильный интернет в ТЦ «Мармелад» и уже в первую неделю, после того как были установлены новые телеком-объекты, объем мобильного трафика вырос на 19%. Устойчивое интернет-соединение позволяет посетителям «Мармелада» быстро сравнить цены онлайн в разных магазинах, вызвать такси, чтобы отвезти домой покупки, пообщаться с друзьями и обменяться фото и видео впечатлениями в социальных сетях», — отметила директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

Также жители Череповца стали проводить больше времени за онлайн-шопингом. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился почти в три раза. А интернет‑магазин «МегаФона» в начале 2024 г. посещали почти на 15% чаще, чем в 2023 г.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще