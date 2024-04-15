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МТС оцифровала строящийся аэропорт в Мирном

МТС реализовала полное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом новый строящийся аэропорт в городе Мирный Республики Саха (Якутия). Для реализации телеком-проекта на территории строящегося аэропорта МТС установила современное оборудование LTE. Новая сеть покрывает всю площадь терминала, в том числе будущие зоны регистрации, паспортного контроля, получения багажа и отдыха, кафе и торговые павильоны, служебные помещения, а также взлетно-посадочную полосу, длина которой составит почти 3 километра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокая скорость мобильного интернета позволит будущим пассажирам с комфортом пользоваться современными сервисами и решать свои «цифровые» задачи во время поездок в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок.

Новая воздушная гавань расположена в 3 километрах от действующего аэропорта в Мирном, ее сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 г. Сейчас там работают десятки строителей, которые уже пользуются цифровыми сервисами МТС.

«Мирный является промышленным и туристическим центром, и новый аэропорт станет важным этапом для развития всей транспортной системы Якутии. Уверен, что мы сможем обеспечить максимальный комфорт для наших абонентов, совершающих перелеты в Мирный и обратно. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету МТС пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, а прилетевшие легко смогут воспользоваться приложениями такси или связаться с гостиницей и получить необходимую информацию», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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