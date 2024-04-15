Сервис «Диспетчер 24» за 12 лет обработал 28 млн звонков по всей стране

Сервис «Диспетчер 24» за 12 лет обработал 28 млн звонков по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Диспетчер 24».

Качество проживания в многоквартирном доме всецело зависит от работы управляющей компании и девелопера. Работа эта сложная и ответственная. Сегодня в России справляться с ней помогает один из крупнейших сервис по автоматизации «Диспетчер 24». Это современная экосистема продуктов, которая помогает застройщикам быстрее продавать квартиры и делать это с меньшими затратами, а управляющим компаниям — эффективно обслуживать жителей МКД, делая их жизнь приятной и комфортной. В апреле сервис отмечает 12 лет.

За эти годы платформа прошла большой путь и превратилась из электронного журнала для управляющей компании в Кургане до Федеральной ИT-компании с одним из крупнейших негосударственных контакт-центров в сфере ЖКХ. «Диспетчер 24» постоянно улучшается, чтобы клиенты получали более качественное обслуживание, а жители легче справлялись с коммунальными задачами. За все время работы менеджерами платформы были принято более 8 млн заявок и свыше 28 млн звонков. Сейчас в обслуживании компании более одного млн квартир общей площадью более 60 млн м2 по всей стране.

Сегодня платформа ежедневно принимает более восьми тыс. звонков от жителей и благодаря новым модулям «Личный кабинет покупателя» и «Приемка помещений» развилась в настоящую экосистему для УК и девелоперов. В ней объединен весь цикл от продажи жилья до его передачи дольщику, дальнейшей эксплуатации и повторной продажи. Число клиентов платформы, среди которых крупнейшие управляющие компании и девелоперы, превысило 300 компаний из 40 регионов России.

Представители «Диспетчер 24» подчеркивают: «Большинство идей для развития сервиса основаны на обратной связи и лучших практиках ведущих управляющих компаний и застройщиков. Такая совместная работа помогает нам постоянно совершенствовать платформу и менять российский рынок ЖКХ к лучшему».