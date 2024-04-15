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В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с

Более 8 тыс. жителей пригорода Омска получили новые скорости мобильного интернета в своих смартфонах и уверенный прием LTE-сигнала. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование в микрорайоне Черемушки, благодаря чему увеличились емкость и покрытие сотовой сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенная базовая станция работает сразу в пяти диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, остальные — среднечастотные и низкочастотные — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Черемушки расположены в Ленинском округе, на окраине Омска. В прошлом это поселок, а сейчас – микрорайон с многоэтажными домами, частным сектором и дачными участками. В зоне действия нового телеком-объекта также находится военный городок, Автобронетанковый инженерный институт, государственные учреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с позволит жителям и гостям микрорайона звонить по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать онлайн музыку, отправлять и загружать «тяжелый» контент в мессенджеры и социальные сети, пользоваться современными цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Развитие инфраструктуры расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяется сельской местности и новым территориям, которые сейчас активно развиваются и застраиваются, чтобы у всех без исключения жителей Омской области был доступ к качественной и надежной сотовой связи», - сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

На Омск и пригород приходится почти 63% от объема всего онлайн-трафика в регионе. В 2023 г. жители областного центра прокачали на 87% больше интернет-данных, чем в 2022 г. Кроме того, абоненты совершили в 2,2 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G. За год они проговорили более 14,1 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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