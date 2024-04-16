«АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК

«АМТ-Груп» совместно с компанией «Лео Телеком» объявила о завершении проекта построения системы цифровой наземной радиосвязи для ООО «Черногорская ГРК». В результате реализации проекта руководство Черногорской ГРК получило возможность оперативного решения вопросов, возникающих в процессе строительства горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Норильском промышленном районе, обеспечив также сотрудников современными средствами связи на территории строительной площадки.

Система цифровой радиосвязи построена на базе современного цифрового транкингового оборудования стандарта Nexedge производства компании Kenwood. Оборудование этого стандарта является оптимальным выбором как по финансово-экономическим показателям, так и по функциональным возможностям для объектов масштаба создаваемого ГОКа и широко применяется на объектах горнодобывающих комплексов на территории РФ и стран бывшего СССР.

Оборудование радиосвязи функционирует в диапазоне частот 400 МГц, что позволяет обеспечить наилучшую зону покрытия гористой местности территории ГОКа при сравнительно малом количестве базовой инфраструктуры радиосистемы.

Особенностью построенной системы радиосвязи для Черногорской ГРК является применение антенно-мачтовых сооружений (АМС) высотой 30 м с установкой расчетного пригрузного фундамента и арктических марок стали. Использование пригрузной конструкции фундамента при строительстве АМС позволило существенно снизить затраты на строительство фундаментов в условиях вечной мерзлоты и значительно сократить сроки строительства системы радиосвязи в целом.

Для организации привязки проектируемой сети связи к узлу связи (УС) существующего оператора телекоммуникационных услуг и соединительных линий привязки между базовыми станциями радиосвязи используются радиорелейные линии связи, построенные на оборудовании арктического исполнения производства компании DragonWave. Длина пролета между ГОК и УС оператора телекоммуникационных услуг составляет 19,5 км, скорость передачи данных составляет 560 Мбит/с в дуплексе. Строительство радиорелейной линии позволило организовать для сотрудников ГОКа доступ в корпоративную сеть компании, в интернет, а также обеспечить работу базовой станции оператора сотовой связи.

Оборудование радиосвязи размещается в специально спроектированных аппаратных контейнерах арктического исполнения, что позволяет технологическому оборудованию работать при температурах до -60С°. Контейнеры-аппаратные оборудованы современными инженерными системами и системами жизнеобеспечения (в том числе, резервным дизель-генератором с запасом топлива на несколько суток непрерывной работы), которые позволяют обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования связи.

Строительство ГОКа ведется «с нуля» и основной задачей проекта стало обеспечение производственной площадки всеми видами связи на период строительства. В дальнейшем, после появления наземного канала связи, запланировано использование канала РРЛ в качестве резервной линии связи. Благодаря созданной системе Черногорская ГРК получила возможность обеспечить в условиях крайнего севера надежную связь на большей части ГОКа с расширением покрытия на всю площадку на втором этапе проекта.

«Основную сложность в строительстве представляли временные ограничения на поставку оборудования и материалов и производство строительных работ, обусловленные коротким полярным летом и двухмесячным сезоном навигации, – сказал заместитель генерального директора «АМТ-Груп» Вячеслав Алленов. – Эти факторы накладывали жесткие требования к организации работ и их координации. Залогом успешной реализации проекта стал эффективный проектный менеджмент, учитывающий все нюансы – проектирование решений с учетом территориальной специфики, тщательный просчет логистики, возведение систем на площадке. Благодаря слаженной командной работе специалистов «АМТ-Груп» и привлеченных подрядчиков мы смогли завершить все необходимые наземные работы до наступления климатической зимы в регионе».

«Удаленное расположение, ограниченный с июня по октябрь период доставки крупногабаритных грузов по р. Енисей, условия крайнего севера стали серьезным вызовом, как для команды проекта, так и для оборудования. Однако, колоссальный опыт «Лео Телеком» в проектировании и строительстве систем связи, в частности на объектах крайнего севера, позволил выполнить проект в установленные сроки», – отметил генеральный директор «Лео Телеком» Максим Шатов.