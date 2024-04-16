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Покрытие 4G расширено в сахалинском городе, который первым встретил Чехова

Жители города Александровск-Сахалинский теперь в несколько раз быстрее могут загружать фото и видео на смартфонах, а также разговаривать в мобильной сети с помощью технологии VoLTE. «МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета до 35 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск дополнительной базовой станции в жилом микрорайоне позволил уверенно покрыть сигналом 4G более 10 улиц, где расположены многоквартирные дома, а также школа и колледжи. Новый телеком-объект помог специалистам оптимально распределить пользовательскую нагрузку. Благодаря улучшениям теперь одновременно в интернет могут выходить еще больше абонентов, при этом качество соединения остается высоким даже в периоды их максимальной активности.

Александр-Сахалинский – один из старейших городов региона, расположенный на берегу Татарского пролива. С него начал знакомство с островом Антон Павлович Чехов, когда собирал материалы для своей книги «Остров Сахалин». Городские места, связанные с писателем, включены в экскурсионные программы для туристов. Теперь путешественники смогут на комфортной интернет-скорости отправлять фотографии и видео своим друзьям, самостоятельно построить маршрут к интересным локациям с помощью навигатора и поделиться впечатлениями в социальных сетях.

«Жители Александровск-Сахалинского активно пользуются мобильным интернетом. С начала года наши абоненты увеличили мобильный трафик почти на 50% относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с тем, что с каждым годом пользователи подключают все больше сервисов для работы, учёбы, общения и развлечений. Чтобы отвечать этим запросам наши инженеры расширили зону 4G в Александровск-Сахалинском и сделали быстрый мобильный интернет еще более доступным», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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