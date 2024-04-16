В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа

В бесплатной доставке «ВкусВилл» оплата при получении осуществляется с использованием нового вида переносных терминалов для оплаты Life Pay. Также добавлена возможность оплаты заказа с помощью гиперссылки. Внедрение новых финансовых технологий позволило компании снизить количество обращений по оплатам на месте на 58% и улучшить курьерский опыт.

Более 11% заказов в доставке «ВкусВилл» оплачиваются при получении, теперь этот способ оплаты стал удобнее как для покупателей, так и для курьеров. Всё благодаря внедрению новых технологий и инструментов, в числе которых: терминалы Life Pay, автоматизация процесса формирования гиперссылок для оплаты и внедрение технологии Tap-on-Phone.

В 172 торговых точках «ВкусВилл» появились новые переносные терминалы Life Pay. Обновлённые устройства принимают бесконтактную оплату телефоном, оплату картой магнитной полоской или электронным чипом. Среди плюсов новых терминалов: они компактные и лёгкие; полная зарядка аккумулятора всего за час и работа без подзарядки до двух дней; исключена возможность возникновения фрода и ошибок при ручном вводе суммы к оплате; используется связь на смартфоне, что минимизирует случаи потери сети; экологичны, нет бумажных чеков.

Life Pay полностью интегрирован в мобильное приложение «ВкусВилл Курьер», что позволяет при получении заказа в несколько шагов осуществить оплату, а компании моментально видеть поступление платежа. В случае обращений в поддержку по оплатам есть возможность проверить статус транзакции через личный кабинет.

С новыми терминалами покупателям расплачиваться всё так же безопасно, а работать курьерам гораздо удобнее. По данным за март 2024 г. доля оплат через Life Pay составила 5,5% от всех случаев оплаты на месте. Месяцем ранее этот показатель достигал лишь 1,8% — использование новых терминалов расширяется.

Другое нововведение во «ВкусВилле» — возможность оплаты заказа с помощью гиперссылки, которая генерируется автоматически. Если покупатель выбирает способ оплаты при получении, после сборки заказа в мобильном приложении или на сайте он может выбрать этот способ оплаты, нажав на кнопку «оплатить по ссылке». После успешной оплаты в активном заказе появится код, который нужно сообщить курьеру для получения покупки. Новый способ оплаты позволяет оплатить заказ заранее, не привязывая карту в интернет-магазине, а также удобен, если покупатель заказывает продукты другому человеку, а оплачивает самостоятельно. Кроме того, гиперссылка — незаменимый вариант при сбоях в работе терминалов оплаты и отсутствии интернета.

Ранее «ВкусВилл» заявлял о внедрении приёма платежей с технологией Tap-on-Phone, которая позволяет курьерам принимать бесконтактную оплату, используя мобильные телефоны в качестве POS-терминалов. Такой способ также удобен по множеству пунктов.

Одно из корневых обещаний команды платёжного пути и развития кассового ПО во «ВкусВилле» — «предоставить покупателю доступные и альтернативные способы оплаты заказа на месте у курьера». Внедрение новых способов оплаты позволяет обеспечить необходимый инструментарий и снизить нагрузку для всех вовлечённых сотрудников. Динамика роста использования перечисленных способов позволяют быть уверенным в том, что покупателям стало ещё удобнее оплачивать заказы при получении, а сотрудникам принимать оплату в момент доставки.