«МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни

МТС с помощью сервиса для путешествий «МТС Travel» проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 по март 2024 г. Петербуржцы и жители Ленобласти вошли в топ любителей активного отдыха, чаще всего они приезжали в горы Мурманской области, Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа.

По данным экосистемы МТС, самыми популярными горнолыжными курортами у жителей Петербурга и Ленобласти стали Большой Вудъявр и Кукисвучорр в Мурманской области — туда пришлось 30,5% и 30% путешествий соответственно. Кроме Заполярья петербуржцы выбирали Дальний Восток для отдыха: 6% поездок в турсезоне были сделаны на Гору Морозная (горная вершина в черте города Елизово), 5,6% — на базу «Красная Сопка» под Петравловском-Камчатским, и чуть больше 3% жителей ездили на курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Не оставили без внимания путешественники из Петербурга и Ленобласти горы Северного Кавказа. Около 7% туров были сделаны в Красную Поляну, Розу Хутор в Сочи, 5,5% — в Архыз (Карачаево-Черкесская Республика). Кроме того, покорители горных вершин ездили на курорт «Ведучи», расположенный недалеко от Грозного (3,7% поездок).

Как отмечают авторы исследования, количество поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. Половина от всех путешествий по России в этом сезоне пришлась на горный кластер Сочи. Еще 13,5% путешествий от общего турпотока были сделаны в Карачаево-Черкесию. Тройку наиболее популярных для катания регионов замыкает Кабардино-Балкария – туда отправились 7,5% любителей горнолыжного отдыха.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022-2024 гг. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.