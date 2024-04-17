МТС запустила 4G в известном среди историков и археологов селе Калиновка в Хабаровском крае

ПАО «МТС» запустила сеть LTE в старейшем селе Калиновка в Ульчском районе Хабаровского края, на территории которого были обнаружены древние петроглифы. Впервые доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили 130 жителей, а также путешественники, исследователи и любители истории Дальнего Востока, посещающие село. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Известное на Дальнем Востоке село Калиновка, на территории которого была стоянка древнего человека, привлекает внимание исследователей и путешественников благодаря интересной находке – камню с древними петроглифами. С появлением 4G-интернета гости Калиновки смогут делиться фотографиями петроглифов в своих соцсетях, не выезжая из села.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в районе важных инфраструктурных объектов: школы, здания администрации, библиотеки, музея и фельдшерского пункта. Теперь жители с комфортом смогут использовать современные цифровые сервисы, общаться в соцсетях, звонить по видеосвязи, читать книги онлайн и пользоваться госуслугами онлайн.

«Калиновка известна не только петроглифами, но и интересной фауной и живописным утесом, с которого можно насладиться прекрасным видом на Шаман-гору, Софийский мыс и тайгу. С высокоскоростным мобильным интернетом жители смогут делиться восхитительными видами дальневосточной природы и общаться в соцсетях и мессенджерах. А цифровые сервисы экосистемы МТС помогут жителям интересно проводить свой досуг: смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, слушать музыку, читать книги, а у школьников будет доступ к онлайн-учебникам, и главное, что для этого достаточно только смартфона», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.