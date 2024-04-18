Аналитики «Росатома» оценили рынок интернета вещей в России

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») провела собственное исследование рынка интернета вещей (IoT). К концу 2032 г. российский рынок IoТ может вырасти до 350 млрд руб. При этом по итогам 2022 г. он составлял около 165 млрд руб. Наибольший спрос на IoT исходит от компаний, сосредоточенных в таких сегментах, как торговля, безопасность, недвижимость (жилая и коммерческая), строительные и инженерные услуги.

РИР развивает собственное программное обеспечение «Инфраструктурная IoT-платформа», которое позволяет создавать экосистему больших данных при управлении территориально распределенными инженерными объектами: производственный кластер, здание, территория или система управления городским или региональным хозяйством. Программный комплекс внесён в реестр российского программного обеспечения и соответствует требования ФСТЭК России. Продукт успешно внедряется на объектах тепло- и водоснабжения как отдельно стоящих зданий, так и целых регионов. Более 10 реализованных проектов подтверждают сокращение эксплуатационных и энергозатрат на 9–16%, предотвращение аварийных ситуаций, обеспечивают автоматизированный сбор показаний с приборов учёта и передачу их в ресурсоснабжающие организации.

Всего в 2023 г. технологии IoT использовало как минимум 36 тыс. российских организаций. Около 30% из них сосредоточены в ЦФО. В среднем, одна компания в 2022–2023 гг. тратила от 1,3 до 12 млн руб. на ПО в рамках IoТ. В разрезе отраслей наибольшее количество компаний, использующих IoT, сосредоточены в таких сегментах, как торговля, безопасность, недвижимость (жилая и коммерческая), строительные и инженерные услуги.

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ по наиболее популярным на российском рынке IoT-платформам (21 платформа). Так, установлено, что наиболее актуальными и реализованными у 80% анализируемых систем являются такие функциональные модули, как единый центр, работа с данными, совместимость, BIM, диспетчеризация, видеоаналитика, безопасность. А экологический мониторинг, возможности для платформ открытых данных, цифровые сервисы комфорта можно отнести к скорее уникальным функциональным группам.

Согласно аналитическим данным, прогнозируется, что российский рынок IoT к концу 2032 г. может вырасти до 350 млрд руб. Наиболее развивающимися сегментами будут ЖКХ, умные жилые комплексы (недвижимость), промышленность, транспорт и логистика. При этом, по оценкам аналитиков РИР, объём рынка программного обеспечения для IoT в России к 2032 г. может вырасти более чем в 2 раза и достичь 84,5 млрд руб. (≈27% доли от всего рынка IoT).

Отдельно в исследовании вынесена группа по уровням протоколирования. Она включает в себя сравнение по четырём подгруппам и непосредственно 14 протоколам. Так, установлено, что наиболее популярные уровни протоколирования — это Bluetooth Low Energy, Long Range WAN, IPV4, ТСР MODBUS, DDS, HTTP. К наиболее уникальным уровням протоколирования относятся SigFox, IPV6, UDP, AMQP, COAP.

Также по результатам проведённого анализа было установлено, что в сегменте «недвижимость (жилая и коммерческая), строительные и инженерные услуги» технологии IoT используют как минимум 4 тыс. организаций. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль пользуется наибольшей популярностью — оно показало довольно хорошую динамику по итогам 2023 г. При этом эксперты отмечают, что ТИМ необходимы на каждой стройке.

«Цифровая модель объекта на этапе его эксплуатации не актуализируется и через 3-5 лет перестает соответствовать реальному объекту. Актуализированная на этапе строительства цифровая информационная модель становится эксплуатационной информационной моделью только в том случае, если служба эксплуатации использует её, например, для диспетчеризации и управления инженерной инфраструктурой. В этом случае эксплуатационная информационная модель обогащается данными с оконечных устройств, различных датчиков и анализаторов и начинает, что называется, «дышать». Как на кардиомониторе в больнице, на мониторах в службе эксплуатации виден актуальный статус «жизненно важных» функций объекта. Более того, инженеры могут корректировать работу оборудования в дистанционном формате, используя эксплуатационную цифровую информационную модель», — отметил Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoТ-платформа» РИР.