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Еще пять тысяч семей Иркутска могут пользоваться сверхскоростным домашним интернетом МТС

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны еще для пяти тысяч семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к высокоскоростному домашнему интернету и цифровому телевидению от МТС получили жители семи иркутских жилых комплексов. Воспользоваться сверхскоростью смогут горожане, проживающие в ЖК «Якоби парк», «Радужный», микрорайонах «Луговое», «Юго-Западный» «Современник», «Березовый-2» в поселке Маркова и «Березовый» в Ново-Ленино, а также в домах по улице Седова.

Скорость домашнего интернета МТС позволяет просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок, смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, а также пользоваться устройствами для умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«Мы продолжаем развивать фиксированную сеть в Иркутске, которая открывает доступ к домашним сервисам на самых высоких скоростях. Помимо комфортного пользования быстрым интернетом и цифровым ТВ, иркутяне вместе с этим имеют возможность экономить на связи. Для этого необходимо объединить домашний интернет и телевидение с другими продуктами – мобильной связью для всей семьи, онлайн-кинотеатром KION от МТС. В ближайших планах запуск гигабитного интернета с выгодным тарифом в домах, расположенных в микрорайонах Ново-Ленино, Юбилейном и Октябрьском районе, — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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