«МегаФон» разогнал мобильный интернет в городе Урус-Мартан

Технические специалисты оператора модернизировали телеком-оборудование в районном центре Чеченской республики. После проведенных работ скорость мобильного интернета теперь достигает 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры выполнили комплекс мероприятий по повышению эффективности базовых станций в городе: изменили радиопараметры, азимуты и углы наклона антенн, что позволило нарастить скорость мобильного интернета. В зону улучшений попали торговые площади, деловой центр, соборная мечеть им. В. Джамалханова, а также часть пригорода, в том числе, старейшее село Гехи.

Обновленная скорость мобильного интернета позволяет абонентам устанавливать на свои гаджеты до 90 мобильных приложений в час. Самые популярные ресурсы для скачивания в Урус-Мартане – это мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также видеосервис TikTok. В первом квартале абоненты оператора загружали их на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

«В этом году мы строим и модернизируем более 500 объектов телеком-инфраструктуры в республике. Планомерная работа над обеспечением устойчивого сигнала улучшает качество жизни и создает новые цифровые возможности для местных жителей и туристов. Кроме того, расширение покрытия увеличивает и зону действия технологии VoLTE, благодаря которой можно говорить по мобильному и оставаться в Сети на высокой скорости. Многие еще не распробовали этот сервис, поэтому мы ожидаем рост трафика в VoLTE у наших абонентов в ближайшие несколько месяцев», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Сегодня максимальная скорость передачи данных в Чечне достигает 157 Мбит/с. По информации аналитиков «МегаФона», это рекордная цифра в сети оператора на Северном Кавказе.

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«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.