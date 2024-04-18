CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области

Скорость мобильного интернет‑соединения стала выше для жителей Отрадного Самарской области. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑2600 с высокой проникающей способностью и емкостью сети. Решение позволяет горожанам пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

В городе, чьи окрестности богаты месторождениями нефти и газа, активно используют онлайн-сервисы в смартфоне. За год объемы дата-трафика в районах Отрадного выросли на 34%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, оператор выполнил технологические улучшения с целью увеличить емкость сети. Это позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса. В первую очередь работы провели в местах повышенной нагрузки — на улицах, где мобильный интернет наиболее востребован.

Изменения уже заметны жителям и гостям многоквартирных домов, сотрудникам и посетителям муниципальных учреждений, ТЦ «Гранит», магазинов и кафе на улицах Сабирзянова, Первомайская, Орлова, Октябрьская. Кроме того, оператор модернизировал телеком-объекты в промышленной зоне города, где сосредоточены крупные и важные для экономики области, производственные предприятия.

«Отрадный неоднократно называли в числе самых благоустроенных городов области. Доступность мобильной связи — один из показателей высокого качества жизни населения. Инженеры регулярно обновляют действующее оборудование и запускают новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов. В прошлом году, чтобы нарастить скорости мы запустили дополнительный высокочастотный слой в сети 4G на всей территории молодого города», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Виктор Югай.

Ранее специалисты оператора также модернизировали 12 стратегических узлов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций от Отрадного до Похвистнево. В результате обновления оборудования, оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей в населённых пунктах Кинельского, Кинель‑Черкасского, Похвистневского районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Cisco придумала новый способ озолотиться, заставив клиентов купить у нее новое «железо»

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще