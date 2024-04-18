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Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в столице СКФО

Местные жители и многочисленные туристы Пятигорска теперь быстрее скачивают приложения, фото и видео на свои смартфоны. «МегаФона» провел апгрейд телеком-оборудования на курорте, в результате чего максимальная скорость передачи данных здесь теперь достигает 100 Мбит/с.

В начале весны инженеры модернизировали телеком-оборудование в диапазоне 2100 МГц во всех районах города. Это позволило увеличить пропускную способность сети и повысить скорость мобильного интернета. Особое внимание специалисты уделили локациям с повышенным туристическим потоком. Изменения затронули историческую часть курорта, парки отдыха и подножие горы Машук, где находятся место дуэли М.Ю. Лермонтова и терренкуры. После преобразований средняя скорость LTE в этих местах увеличилась на 10%.

Абоненты в Пятигорске, традиционно, в лидерах по активности в интернете среди жителей Северного Кавказа. В среднем с начала года пользователи расходовали здесь более 350 ТБ в месяц, что на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этих местах уже несколько лет повышается с апреля по октябрь. Это время туристического сезона, когда на Кавказские Минеральные Воды приезжают и путешественники выходного дня из соседних республик, и гости со всей страны, проходящие лечение в санаториях. Мы подготовились к пику потребления интернет-трафика наших абонентов и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры в каждом курортном городе региона. Мобильный интернет уже стал быстрее в Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Пятигорск — один из самых известных и больших курортов России, место притяжения туристов со всего мира. По данным администрации города, за прошлый год его посетили около 300 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2022.

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