МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщила о запуске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд», «Западная резиденция», «Вересаево». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключение проходило в течение всего 2023 г. и в несколько этапов. Установка связи осуществлялась с помощью технологии FTTB – «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. Одним из самых популярных проводимых тарифов домашнего интернета МТС в данных ЖК стал конвергентный тариф с домашним интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, ТВ и мобильной связью.

Показатель в 1Гбит/с – в десять раз выше, чем обычно. Он позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Мы постоянной работаем над увеличением покрытия нашей сети. Ее развитие позволяет людям выбирать выгодные для себя предложения и не переплачивать. Так при подключении конвергентных тарифов, где есть интернет, мобильная связь, некоторые продукты экосистемы МТС можно сэкономить до 37% бюджета. Кроме того, появление фиксированной связи МТС в новостройках облегчает жизнь новоселов. В отстроенном доме уже есть интернет и ТВ, а значит не надо предпринимать дополнительных усилий для подключения», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.