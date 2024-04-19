МТС ускорила интернет на берегах Кубани в Кочубеевском округе

Цифровая экосистема МТС установила дополнительное телеком-оборудование и расширила емкость сети 4G в полтора раза в нескольких населенных пунктах Кочубеевского округа, расположенных у берегов реки Кубань. Скорость мобильного интернета выросла на четверть для 10 тысяч жителей аула Карамурзинского, села Балахоновского и станицы Барсуковской. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне улучшенного сигнала находятся дома жителей, промышленные и сельхоз предприятия, социальные объекты и магазины. Доступ в интернет для местных стал быстрее, а благодаря расширению емкости одномоментно выходить в сеть сможет больше пользователей, что особенно актуально перед теплым сезоном, когда ставропольцы станут выезжать на отдых к природным достопримечательностям, в том числе и в Кочубеевском округе.

Установка нового телеком-оборудования в Карамурзинском улучшила сеть не только в ауле, но и в центральной части Барсуковского леса, и в пойме Кубани. Эта природная территория популярна у жителей Кочубеевского округа, Невинномысска и Ставрополя. В лесу и пойме реки стало больше мест, где гаджеты будут оставаться в зоне доступа, что делает прогулки более безопасными.

Пойма реки Кубань и Барсуковский лес являются особо охраняемой природной территорией. Здесь обитают краснокнижные животные, произрастают редкие растения. Ускоренный мобильный интернет будет полезен и в работе егерей, которые следят за порядком в лесу. Они смогут оперативно обмениваться сообщениями во время рейдов и нештатных ситуаций.

«Кубань – важный объект для многих сфер жизни региона. Из ее русла наполняется водохранилище, которое питает Ставрополь. И, конечно, река притягивает отдыхающих в летний зной. Улучшать связь и мобильный интернет в таких местах важно для безопасности ставропольцев. Кроме этого, качественный сигнал LTE в природных территориях позволяет реализовывать экологические проекты. Например, мониторинг лесов с помощью датчиков, которые позволяют выявлять возгорания, или видеонаблюдение с искусственным интеллектом для наблюдения за животными. Такие решения помогают бороться с браконьерами и вовремя замечать другие возможные проблемы», — сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.