Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях»

Экспертное жюри определило победителей и призеров второго отраслевого конкурса проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях», организованного АО «ЭКСПОЦЕНТР» в партнерстве с российским производителем программного обеспечения и оборудования в области корпоративных коммуникаций «ФЛАТ» и компанией «Марвел-Дистрибуция».

Активный интерес к участию ИТ-компаний в конкурсе позволил собрать 52 проектные заявки, полностью соответствующие заявленному регламенту и правилам конкурса. 9 апреля проекты, реализованные на базе технологий российских производителей, были представлены экспертному жюри на закрытом заседании в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В состав жюри вошли руководители ИТ-направлений ведущих российских банков, топ-менеджеры крупных российских государственных компаний и частных предприятий из разных отраслевых направлений, представители образовательных учреждений, профильных организаций и сообществ, а также отраслевых СМИ. Каждый из 52 проектов был индивидуально рассмотрен и оценен по пятибалльной системе, о чем свидетельствуют протоколы голосования. По итогам заседания лауреатами конкурса стали 33 телекоммуникационных проекта в 12 номинациях.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса вместе с презентацией лучших проектов пройдет 23 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на деловом форуме «Лучшие практики импортонезависимости в области телекоммуникаций» в рамках выставки «Связь-2024».

Победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях»

Номинация «Лучший проект в сфере промышленности» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ПАО «Ростелеком» Работы по организации локальной системы оповещения для ООО «Афипский НПЗ» 439 2 место ООО «Труконф» Автономная сеть видеокоммуникаций для 140 дочерних организаций и филиалов ПАО «Газпром нефть» 403 3 место ООО «МФЦ Полюс» Унификация и централизация сети корпоративной телефонной связи на основе отечественного решения «ФЛАТ» 401 Номинация «Лучший проект в сфере ТЭК» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «ЧЕСКА» ALIOT – это интегрированная IIoT-платформа для мониторинга, анализа, контроля климатических изменений и доступа в помещениях и оборудовании 403 2 место ООО «Софтлайн Проекты» Проект модернизации системы телефонии с целью перехода на отечественное решение для крупнейшего холдинга 374 3 место ООО «К2 Тех» Модернизация системы телефонии на территории промышленно-производственного комплекса на базе отечественного решения «ФЛАТ» 373 Номинация «Лучший проект в сфере государственного сектора» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «ЧЕСКА» ALIOT – это интегрированная IIoT-платформа для мониторинга, анализа, контроля климатических изменений и доступа в помещениях и оборудовании 404 2 место ООО «Хайтэк-Интеграция» Проект по развертыванию в Гохран России отечественной телекоммуникационной платформы IP АТС Агат CU 380 3 место АО «Искра Технологии» Внедрение российского решения – контроллер пограничных сессий для унифицированного регионального контакт-центра обработки обращений граждан на территории Оренбургской области 363 Номинация «Лучший проект в сфере здравоохранения» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «Спутник-техника» Приложение и GPS-мониторинг «ГдеМои» для соцработников 412 2 место ПАО «Ростелеком» Создание единых региональных информационно-справочных служб «122» с интеграцией элементов интерактивных речевых технологий и искусственного интеллекта 375 3 место ООО «К2 Тех» Внедрение системы PBX-телефонии в страховой компании 320 Номинация «Лучший проект в сфере услуг / ретейла» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «Софтлайн Проекты» Миграция системы телефонии и унифицированных коммуникаций Cisco Unified Communication Manager (более 1 000 пользователей) на коммуникационную платформу «ФЛАТ» и шлюзовое оборудование «Элтекс» с сохранением существующей инсталлированной базы телефонных аппаратов Cisco 405 2 место ООО «Спутник-техника» Мобильное приложение B2Field для торговых представителей и супервайзеров c интеграцией в систему складского учета 356 3 место ООО «Авантелеком» Единый контакт-центр для приема обращений граждан в 25 филиалах Центра занятости населения Тамбовской области 316 Номинация «Лучший проект в сфере транспорта» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «Спутник-техника» Система GPS-контроля от угона и CRM для инвесторов. Кейс «ГдеМои» и таксопарка «Полет» 402 2 место ООО «Комрунет» Внедрение ПАК Coordinator HW 100С в инфраструктуру «вагона жизни» согласно настроечным параметрам 318 3 место ООО «Спец-Телеком» Организация системы записи разговоров в аэропорту и ее использование в качестве элемента усиления безопасности транспортного узла 298 Номинация «Лучший проект в сфере телекоммуникаций» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место АО «Нэксайн» Импортозамещение узла управления политиками мобильного трафика для федерального оператора связи 331 2 место ООО «ЭВО» Мобильное приложение EVO L!fe для регионального телеком-оператора 324 3 место ООО «ИВКС» Решение по импортозамещению сервисов ВКС для оператора связи 321 Номинация «Лучший проект в сфере культуры» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «К2 Тех» Модернизация системы корпоративной телефонии в художественном музее 401 Номинация «Лучший проект в сфере финансов» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место АО «Кросс технолоджис» Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечивающая безопасное взаимодействие между всеми филиалами и ЦОДами крупного банка 383 2 место ООО «К2 Тех» Внедрение системы подсказок в режиме реального времени для сотрудников контакт-центра финансовой организации 365 3 место ООО «Альтуэра» Построение Единого контактного центра крупнейшей страховой компании на базе российской коммуникационной платформы «Эра» с целью импортозамещения коммуникационной системы Genesys (США) 343 Номинация «Лучший проект в сфере образования» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «Спец-Телеком» Проект по телефонизации новой школы (г. Омск) 350 2 место ООО «Оптимал Системс» Защищенная инфраструктура российского движения детей и молодежи (РДДМ) 345 3 место ООО «Комрунет» Внедрение приложения для защищенного общения корпоративных пользователей ViPNet CSS Connect 322 Номинация «Лучший проект в сфере силовых структур» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место АО «Искра Технологии» Перевод Системы-112 на отечественное ПО 354 2 место ООО «Комьюнит Сервис» Решение задач связи и оповещения в подразделениях силовых структур 339 Номинация «Лучший проект в сфере инновационных решений в телекоммуникаций» Место Компания Проект Оценка жюри 1 место ООО «Т8» Организация высокоскоростных транзитных каналов связи с резервным переключением на линии c общей протяженностью 16 700 км 422 2 место ООО «Форвард-Телеком» Forward MVNO платформа – импортонезависимая IT-платформа, относящаяся к классу BSS, предназначенная для обеспечения полного жизненного цикла абонентов услуги мобильной связи MNO, MVNO-операторов и предоставления MVNE-сервиса для MVNO, субоператоров, агентов 402 3 место ПАО «Ростелеком» Единая система планирования сетевой инфраструктуры СПАРТА 366

Организаторы конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» поздравляют всех победителей и призеров конкурса, а также благодарят конкурсантов, которые в этом году не смогли занять призовые места, за участие и поддержку: ЗАО «КомпьюВэй», ООО «Лаборатория информационных систем», ООО «Промтрейд», ООО «Базовые Технологии», ООО «ЮгБизнес-Софт», ООО «Платформа Эра», ООО «Сонерик», ООО «Электра», ЗАО «ИВС-СЕТИ», ООО «Интеллектика», ИП Карякин В.Л., ГК «Уфанет», ООО «ВИЛИКС», ООО «Юбител».