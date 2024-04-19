Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях»
Экспертное жюри определило победителей и призеров второго отраслевого конкурса проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях», организованного АО «ЭКСПОЦЕНТР» в партнерстве с российским производителем программного обеспечения и оборудования в области корпоративных коммуникаций «ФЛАТ» и компанией «Марвел-Дистрибуция».
Активный интерес к участию ИТ-компаний в конкурсе позволил собрать 52 проектные заявки, полностью соответствующие заявленному регламенту и правилам конкурса. 9 апреля проекты, реализованные на базе технологий российских производителей, были представлены экспертному жюри на закрытом заседании в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В состав жюри вошли руководители ИТ-направлений ведущих российских банков, топ-менеджеры крупных российских государственных компаний и частных предприятий из разных отраслевых направлений, представители образовательных учреждений, профильных организаций и сообществ, а также отраслевых СМИ. Каждый из 52 проектов был индивидуально рассмотрен и оценен по пятибалльной системе, о чем свидетельствуют протоколы голосования. По итогам заседания лауреатами конкурса стали 33 телекоммуникационных проекта в 12 номинациях.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса вместе с презентацией лучших проектов пройдет 23 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на деловом форуме «Лучшие практики импортонезависимости в области телекоммуникаций» в рамках выставки «Связь-2024».
Победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях»
|Номинация «Лучший проект в сфере промышленности»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ПАО «Ростелеком»
|Работы по организации локальной системы оповещения для ООО «Афипский НПЗ»
|439
|2 место
|ООО «Труконф»
|Автономная сеть видеокоммуникаций для 140 дочерних организаций и филиалов ПАО «Газпром нефть»
|403
|3 место
|ООО «МФЦ Полюс»
|Унификация и централизация сети корпоративной телефонной связи на основе отечественного решения «ФЛАТ»
|401
|Номинация «Лучший проект в сфере ТЭК»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «ЧЕСКА»
|ALIOT – это интегрированная IIoT-платформа для мониторинга, анализа, контроля климатических изменений и доступа в помещениях и оборудовании
|403
|2 место
|ООО «Софтлайн Проекты»
|Проект модернизации системы телефонии с целью перехода на отечественное решение для крупнейшего холдинга
|374
|3 место
|ООО «К2 Тех»
|Модернизация системы телефонии на территории промышленно-производственного комплекса на базе отечественного решения «ФЛАТ»
|373
|Номинация «Лучший проект в сфере государственного сектора»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «ЧЕСКА»
|ALIOT – это интегрированная IIoT-платформа для мониторинга, анализа, контроля климатических изменений и доступа в помещениях и оборудовании
|404
|2 место
|ООО «Хайтэк-Интеграция»
|Проект по развертыванию в Гохран России отечественной телекоммуникационной платформы IP АТС Агат CU
|380
|3 место
|АО «Искра Технологии»
|Внедрение российского решения – контроллер пограничных сессий для унифицированного регионального контакт-центра обработки обращений граждан на территории Оренбургской области
|363
|Номинация «Лучший проект в сфере здравоохранения»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «Спутник-техника»
|Приложение и GPS-мониторинг «ГдеМои» для соцработников
|412
|2 место
|ПАО «Ростелеком»
|Создание единых региональных информационно-справочных служб «122» с интеграцией элементов интерактивных речевых технологий и искусственного интеллекта
|375
|3 место
|ООО «К2 Тех»
|Внедрение системы PBX-телефонии в страховой компании
|320
|Номинация «Лучший проект в сфере услуг / ретейла»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «Софтлайн Проекты»
|Миграция системы телефонии и унифицированных коммуникаций Cisco Unified Communication Manager (более 1 000 пользователей) на коммуникационную платформу «ФЛАТ» и шлюзовое оборудование «Элтекс» с сохранением существующей инсталлированной базы телефонных аппаратов Cisco
|405
|2 место
|ООО «Спутник-техника»
|Мобильное приложение B2Field для торговых представителей и супервайзеров c интеграцией в систему складского учета
|356
|3 место
|ООО «Авантелеком»
|Единый контакт-центр для приема обращений граждан в 25 филиалах Центра занятости населения Тамбовской области
|316
|Номинация «Лучший проект в сфере транспорта»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «Спутник-техника»
|Система GPS-контроля от угона и CRM для инвесторов. Кейс «ГдеМои» и таксопарка «Полет»
|402
|2 место
|ООО «Комрунет»
|Внедрение ПАК Coordinator HW 100С в инфраструктуру «вагона жизни» согласно настроечным параметрам
|318
|3 место
|ООО «Спец-Телеком»
|Организация системы записи разговоров в аэропорту и ее использование в качестве элемента усиления безопасности транспортного узла
|298
|Номинация «Лучший проект в сфере телекоммуникаций»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|АО «Нэксайн»
|Импортозамещение узла управления политиками мобильного трафика для федерального оператора связи
|331
|2 место
|ООО «ЭВО»
|Мобильное приложение EVO L!fe для регионального телеком-оператора
|324
|3 место
|ООО «ИВКС»
|Решение по импортозамещению сервисов ВКС для оператора связи
|321
|Номинация «Лучший проект в сфере культуры»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «К2 Тех»
|Модернизация системы корпоративной телефонии в художественном музее
|401
|Номинация «Лучший проект в сфере финансов»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|АО «Кросс технолоджис»
|Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечивающая безопасное взаимодействие между всеми филиалами и ЦОДами крупного банка
|383
|2 место
|ООО «К2 Тех»
|Внедрение системы подсказок в режиме реального времени для сотрудников контакт-центра финансовой организации
|365
|3 место
|ООО «Альтуэра»
|Построение Единого контактного центра крупнейшей страховой компании на базе российской коммуникационной платформы «Эра» с целью импортозамещения коммуникационной системы Genesys (США)
|343
|Номинация «Лучший проект в сфере образования»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «Спец-Телеком»
|Проект по телефонизации новой школы (г. Омск)
|350
|2 место
|ООО «Оптимал Системс»
|Защищенная инфраструктура российского движения детей и молодежи (РДДМ)
|345
|3 место
|ООО «Комрунет»
|Внедрение приложения для защищенного общения корпоративных пользователей ViPNet CSS Connect
|322
|Номинация «Лучший проект в сфере силовых структур»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|АО «Искра Технологии»
|Перевод Системы-112 на отечественное ПО
|354
|2 место
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Решение задач связи и оповещения в подразделениях силовых структур
|339
|Номинация «Лучший проект в сфере инновационных решений в телекоммуникаций»
|Место
|Компания
|Проект
|Оценка жюри
|1 место
|ООО «Т8»
|Организация высокоскоростных транзитных каналов связи с резервным переключением на линии c общей протяженностью 16 700 км
|422
|2 место
|ООО «Форвард-Телеком»
|Forward MVNO платформа – импортонезависимая IT-платформа, относящаяся к классу BSS, предназначенная для обеспечения полного жизненного цикла абонентов услуги мобильной связи MNO, MVNO-операторов и предоставления MVNE-сервиса для MVNO, субоператоров, агентов
|402
|3 место
|ПАО «Ростелеком»
|Единая система планирования сетевой инфраструктуры СПАРТА
|366
Организаторы конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» поздравляют всех победителей и призеров конкурса, а также благодарят конкурсантов, которые в этом году не смогли занять призовые места, за участие и поддержку: ЗАО «КомпьюВэй», ООО «Лаборатория информационных систем», ООО «Промтрейд», ООО «Базовые Технологии», ООО «ЮгБизнес-Софт», ООО «Платформа Эра», ООО «Сонерик», ООО «Электра», ЗАО «ИВС-СЕТИ», ООО «Интеллектика», ИП Карякин В.Л., ГК «Уфанет», ООО «ВИЛИКС», ООО «Юбител».■ erid:LjN8KLu1tРекламодатель: АО "ЭКСПОЦЕНТР"ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153Сайт: https://www.sviaz-expo.ru/