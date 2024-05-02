CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и площади под рестораны и магазины. Это позволит работникам бизнес-центра пользоваться голосовой связью и интернетом 4G на высокой скорости в каждой точке небоскреба.

Бизнес-центр «Башня на Набережной» – один из важнейших завершенных строительных проектов в Москве, а также стратегический объект для технического развития Tele2. В апреле этого года оператор завершил установку телеком-оборудования во всех трех башнях комплекса и обеспечил indoor-покрытием (связь внутри зданий) офисы бизнес-центра и зоны подземных паркингов.

По итогам работ Tele2 покрыла связью 254 тыс. квадратных метра комплекса, включая 17 этажей «Башни А», 27 этажей «Башни В» и 59 этажей «Башни С». Оператор установил необходимую инфраструктуру в технологиях UMTS/LTE. Благодаря этому работники бизнес-центра получили возможность проводить онлайн-трансляции, пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях и быстро обмениваться файлами большого объема.

Следующим этапом расширения сети Tele2 в районе «Москва-Сити» станет обеспечение связью башен Moscow Towers. Завершение работ планируется до конца 2024 г.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Жителям современного мегаполиса важно всегда иметь доступ к стабильному интернету и пользоваться качественной связью, где бы они ни находились. Одна из наших стратегических задач – обеспечение связи в бизнес- и торговых центрах, в особенности на тех объектах, где сигнал от уличных базовых станций не проникает внутрь здания. Башни района «Москва-Сити» остаются популярными местами для работы, проживания и отдыха, однако из-за высоты конструкции сигнал не мог покрывать все этажи без строительства дополнительной телеком-инфраструктуры. Мы стараемся работать с важными для нашего города объектами, чтобы обеспечить клиентам максимально комфортные условия для работы и жизни».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024