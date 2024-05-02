Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и площади под рестораны и магазины. Это позволит работникам бизнес-центра пользоваться голосовой связью и интернетом 4G на высокой скорости в каждой точке небоскреба.

Бизнес-центр «Башня на Набережной» – один из важнейших завершенных строительных проектов в Москве, а также стратегический объект для технического развития Tele2. В апреле этого года оператор завершил установку телеком-оборудования во всех трех башнях комплекса и обеспечил indoor-покрытием (связь внутри зданий) офисы бизнес-центра и зоны подземных паркингов.

По итогам работ Tele2 покрыла связью 254 тыс. квадратных метра комплекса, включая 17 этажей «Башни А», 27 этажей «Башни В» и 59 этажей «Башни С». Оператор установил необходимую инфраструктуру в технологиях UMTS/LTE. Благодаря этому работники бизнес-центра получили возможность проводить онлайн-трансляции, пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях и быстро обмениваться файлами большого объема.

Следующим этапом расширения сети Tele2 в районе «Москва-Сити» станет обеспечение связью башен Moscow Towers. Завершение работ планируется до конца 2024 г.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Жителям современного мегаполиса важно всегда иметь доступ к стабильному интернету и пользоваться качественной связью, где бы они ни находились. Одна из наших стратегических задач – обеспечение связи в бизнес- и торговых центрах, в особенности на тех объектах, где сигнал от уличных базовых станций не проникает внутрь здания. Башни района «Москва-Сити» остаются популярными местами для работы, проживания и отдыха, однако из-за высоты конструкции сигнал не мог покрывать все этажи без строительства дополнительной телеком-инфраструктуры. Мы стараемся работать с важными для нашего города объектами, чтобы обеспечить клиентам максимально комфортные условия для работы и жизни».