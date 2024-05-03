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МТС к новому туристическому сезону оцифровала трассу «Байкал» в районе Ангасолки

МТС запустила LTE-сеть на 85-100 километрах федеральной трассы Р258 «Байкал» и в расположенном неподалеку поселке Ангасолка. В результате установки дополнительного телеком-оборудования в населенном пункте и на трассе автомобилистам и жителям Ангасолки стал доступен высокоскоростной интернет МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование LTE в районе поселка Ангасолка, мимо которого ежедневно проезжают тысячи автомобилистов, среди них туристы, которые едут отдыхать на Байкал – в Култук, Слюдянку, погулять по Кругобайкальской железной дороге, Старую Ангасолку, а также в Аршан и те, кто едет с туристическим или деловым визитом в Бурятию и Забайкальский край. Кроме этого, по трассе организован поток грузовых перевозок в города Дальнего Востока.

Высокоскоростной интернет стал доступен и для 600 жителей Ангасолки. Сеть покрывает жилые дома и социально-значимые локации – почту, школу-сад, дом культуры «Креатив», а также железнодорожные станции «Поворот» и «Ангасолка», проходящих мимо населенного пункта. Ранее здесь были доступны голосовые сервисы МТС.

«Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики. Федеральная трасса Р258 «Байкал» имеет очень большой трафик автомобилей, состоящий как из жителей, так и гостей региона, а с приближением теплого сезона он только увеличится. Чтобы автомобилисты уже сейчас могли выстроить свой точный и безопасный маршрут с помощью навигатора, пользоваться всеми цифровыми сервисами, мы запустили сеть к майским выходным, когда поток автомобилей становится значительно больше. Теперь благодаря уверенному сигналу на отрезке автодороги в районе Ангасолки можно пользоваться онлайн-банком, в дороге слушать музыку и смотреть фильмы», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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