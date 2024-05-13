Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны

Все больше ямальских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона. Уже к марту 2024 г. активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году более чем на 40%. В топе — учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга и Казани, сообщают аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Ямало-Ненецкого автономного округа пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Московский физико-технический университет (35% от общего объема данных); Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (15%); Высшая школа экономики (9%); Санкт-Петербургский государственный университет (4%); Томский политехнический университет (4%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также в десятке вузов, которыми активно интересуются абитуриенты из северного региона, оказались Уральский, Казанский (Приволжский) и Сибирский федеральные университеты; Московский государственный университет имени Ломоносова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты на Ямале начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие из округа проявляли максимальный интерес к МФТИ, ВШЭ и УрФУ.

«Подготовку к поступлению и учебу в вузе сложно представить без доступа к высокоскоростному интернету. За год объем мобильного трафика, который требуется одному абитуриенту или студенту в округе, растет примерно на 17%. Чтобы молодые жители Ямала всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы планомерно работаем над увеличением емкости сети и расширением покрытия 4G в городах и сельских территориях округа. В течение года наши инженеры модернизировали более 30 объектов инфраструктуры, построили волоконно-оптическую линию в Губкинском, запустили современные объекты связи в Нижневартовске, Новом Уренгое, Пангодах. Работа по расширению сети LTE на Ямале продолжается», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Специалисты оператора проанализировали и дата-трафик сайтов вузов Тюменской области и отмечают, что Ямало-Ненецкий округ входит в пятерку регионов, жители которых активнее других интересуются высшими учебными заведениями в столице «тюменской матрешки». Чаще всего они присматриваются к кузнице кадров для нефтегазового сектора — Тюменскому индустриальному университету. На втором месте Тюменский государственный университет, на третьем – медицинский университет.

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