«РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона»

«МегаФон» привлек «РТК-Сервис» к проведению комплекса работ с оборудованием DWDM (технология спектрального уплотнения каналов), который включает в себя: предпроектное обследование объекта и выбор оптимальной конфигурации оборудования, разработку дизайна сети, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также интеграцию оборудования в существующую инфраструктуру оператора. Отдельной задачей стало расширение возможностей IPBH (Blackhaul) — сетей в схеме мультивендорной сети. Сотрудничество рассчитано на период до 2025 г.

Чтобы связь оставалась качественной и надежной, оператору необходимо проводить регулярную модернизацию оборудования для транспортной сети DWDM. Это ключевой элемент сети, который позволяет наращивать ее пропускную способность по мере роста трафика. Кроме того, он дает возможность одновременно обслуживать большее число абонентов, сохраняя при этом стабильную работоспособность каналов связи.

Отличительная особенность DWDM-сетей «МегаФона» — использование технологии ASON для автоматического переключения оптических каналов. Она позволяет телеком-оператору строить сети следующего поколения, которые отличаются высоким уровнем масштабируемости, надежности и качества предоставления услуг.

Рост трафика и требований к качеству цифровых сервисов, предоставляемых клиентам, требует также расширения возможностей IPBH-сетей. Поэтому в регионах «МегаФон» модернизирует сети, построенные на базе западных, российских и азиатских производителей. Для этого оператор также привлек «РТК-Сервис», который может оперативно организовать работы в любом регионе.

«Развитие высокотехнологичных сетей связи нового поколения – очень сложный процесс, так как на них установлено большое количество оборудования от разных производителей, и каждый компонент должен быть бесшовно интегрирован в существующую инфраструктуру. Поэтому для нас эффективно сотрудничество с командой, умеющей работать с каждым вендором как отдельно, так и совмещать всевозможные конфигурации, соблюдая SLA. «МегаФон» решает стратегические задачи развития сети, чтобы закрепить свое лидерство и выстроить клиентоцентричную модель бизнеса», — сказал Андрей Криштофович, директор департамента развития транспортной сети «МегаФон».

«Сегодня рынок телекоммуникаций испытывает острый дефицит экспертизы как по новым российским решениям, так и в части иностранных производителей. Доступ к зарубежным базам знаний закрыт, поэтому сложно восполнить пробелы в навыках по работе с таким оборудованием. Заказчики зачастую переключают свои ресурсы на более стратегические задачи, поэтому находятся в поиске партнера, который сможет закрыть потребности в развитии и поддержке ИТ-ландшафта «под ключ». Наш центр компетенций обладает колоссальными возможностями – ресурсами, которые используются в лаборатории для моделирования инфраструктуры заказчика и тестирования оборудования от разных вендоров, а также всеми необходимыми компетенциями для обеспечения полного спектра требуемых работ», — сказал Андрей Кононенко, генеральный директор «РТК-Сервис».