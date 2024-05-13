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В офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге можно оформить сим-карты популярных сотовых операторов

Во всех офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге можно оформить сим-карты ключевых сотовых операторов. Любой посетитель офиса может воспользоваться данной услугой. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы получить услугу, необходимо выбрать в меню электронной очереди раздел «Сервисы для жизни». Сотрудник банка проконсультирует по тарифным пакетам и поможет оформить оптимальный вариант, который выберет пользователь.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Мобильная связь сегодня – важная составляющая нашей повседневной и деловой жизни, а прийти в «Сбер» за решением сразу нескольких вопросов проще, чем обойти различные профильные компании. Это экономит силы и время. Наши сотрудники помогут с выбором и быстро подключат сим-карту одного из ключевых операторов. Кроме этого, у нас доступен широкий спектр других нефинансовых сервисов: можно бесплатно установить полезные приложения на смартфон, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, сделать копию или распечатать документ и многое другое. Мы рады видеть наших клиентов чаще и будем дальше создавать для них поводы приходить в «Сбер».

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Северо-Западный банк Сбербанка работает в 11 регионах России (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ). В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка располагает самой развитой филиальной сетью в регионе.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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