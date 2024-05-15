«МегаФон» привел сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

«МегаФон» установил новые объекты связи и модернизировал существующие базовые станции в Александро-Невском районе Рязанской области. Высокие скорости интернета стали доступны в малых населенных пунктах, где проживает около 5 тыс. человек.

Для повышения качества мобильных услуг инженеры задействовали дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны. При такой конфигурации частот увеличивается площадь покрытия сети и возрастает скорость мобильного интернета в гаджетах рязанцев.

Также улучшение качества мобильного интернета и голосовой связи могут оценить жители поселков Каширин и Заборово. Благодаря модернизации оборудования мобильный интернет в смартфонах местных жителей стал быстрее на 30%. Теперь даже в часы наибольших нагрузок на сеть абоненты могут в полном объеме пользоваться всеми цифровыми сервисами.

«Мы на постоянной основе ведем анализ потребления трафика в различных локациях региона, оцениваем нагрузку на нашу мобильную инфраструктуру и на основе этих данных модернизируем сеть. Например, мы построили новую базовую станцию в селе Студенки и уже в апреле трафик вырос на 45%, по сравнению с январем», — отметила Ольга Лукина, директор «МегаФона» в Рязанской области.

Жителям Александро-Невского района Рязанской области также стала доступна современная технология звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.