МТС запустит эксклюзивное предложение для мобильных геймеров

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о партнерстве с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Игроки смогут получить эксклюзивное предложение в рамках нового тарифа, который появится в конце мая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое предложение от МТС улучшит игровой опыт абонентов. Геймеры получат безлимитный интернет-трафик на игры, что обеспечит непрерывный и неограниченный игровой процесс.

Во всех популярных играх сегодня доступны такие функции, как улучшение персонажей и их способностей. С помощь этого геймеры выделяются среди других игроков. МТС предложит доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей игр.

«Мобильный гейминг уже давно вышел за пределы простых логических пазлов. Это отдельная индустрия, которая предлагает множество смелых, оригинальных решений, а некоторые проекты становятся не просто популярными, а по-настоящему культовыми. Мы внимательно следим за развитием индустрии в России, и хотим улучшать пользовательский опыт, разрабатывая для наших абонентов уникальные продукты, так как сегодня в стране насчитываются десятки миллионов мобильных геймеров. Совсем скоро мы проанонсируем новые громкие активности, а сам тариф будет запущен уже летом», — сказал руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

До конца этого года МТС планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа, на данный момент переговоры ведутся с еще тремя международными издателями игр.

Devil May Cry: Peak of Combat вышла в релиз в начале 2024 г. Это культовая игра популярной серии, которою уже скачали более пяти млн игроков во всем мире. Mobile Legends: Bang Bang игра формата MOBA, насчитывающая более 100 млн игроков во всем мире.

Интерес к мобильному геймингу в сети МТС растет. Так, например, в апреле 2024 г. количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 г.