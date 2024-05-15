Общение, развлечение и покупки в метро: «Билайн» зафиксировал трехкратный рост трафика в популярных приложениях

Ко дню рождения Московского метрополитена «Билайн» проанализировал профиль потребления мобильного интернета в метро, какие приложения сейчас выбирают пассажиры для того, чтобы с пользой и интересно провести время в дороге. Только за последний год общий мобильный трафик в подземке вырос в среднем на 34%, а на Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2,7 раз. Такой рекордный показатель связан в первую очередь с открытиями новых станций в 2023 г. и развитием мобильной инфраструктуры. По объему трафика БКЛ пока на четвертом месте, а самыми качающими линиями метро остаются Серпуховско-Тимирязевская, где рост трафика составил 17%, Таганско-Краснопресненская (+18%) и Калужско-Рижская линия (+21%). Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Клиенты «Билайн» стали в 2,5 раза больше потреблять контента в соцсетях и мессенджерах во время поездок в метро, а также в 2,5 раза вырос трафик на видеоплатформах. Интересно, что все больше пользователей совершают покупки в маркетплейсах во время поездки. Эта категория выросла за год в 4 раза, а на БКЛ – в 5 раз. Лидером по приросту трафика в этой категории является Ozon (в 4,5 раза). На втором месте – «Яндекс Маркет» (в 2,5 раза) и следом идет Wildberries (в 1,7 раз).

Самая «качающая» станция метро – Киевская. Клиенты «Билайн» ежедневно скачивают здесь 2 ТБ контента. Также станция Киевская – лидер по общему количеству интернет-сессий – 120 млн в месяц. Следом за ней Комсомольская – 118 млн ежемесячно.

Голосовой связью клиенты также активно пользуются во время поездок. Так, самые продолжительные разговоры были зафиксированы сразу на нескольких станциях: Комсомольская, Окружная и Третьяковская, и длились они целых два часа.

Мобильный интернет и голосовая связь «Билайн» доступны во всех перегонах, на платформах, эскалаторах и переходах между станциями. Непрерывный доступ к мобильной связи во время движения пассажиров на всей территории метро обеспечивают более 1,7 тыс. базовых станций. В конце 2023 г. «Билайн» завершил модернизацию сети в московском метро и переключил на современный излучающий кабель большую часть своего оборудования. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла до 130 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы различных сервисов от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» («Билайн»): «В этом году Московскому метрополитену исполняется 89 лет. Билайн одним из первых среди операторов построил базовую станцию в метро на станции Курская 22 года назад, а сейчас наша связь есть на всех станциях и тоннелях метрополитена. Миллионы наших клиентов в Москве пользуются метро каждый день, и для нас важно создать там надежное покрытие связью для комфорта и безопасности пассажиров. Кроме доступности связи, важным параметром является непрерывность сервиса во время движения поездов и мы организовали доступ в сеть таким образом, чтобы пассажиры в пути могли подключиться к рабочей встрече, посмотреть кино или послушать любимую музыку без обрывов».

Исследование об использовании мобильной связи в Московском метро проводилось сотрудниками ПАО «ВымпелКом» на обезличенном массиве данных в период с 01.01.24 по 31.03.2024. Выборка более 600 тыс. клиентов «Билайна».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.