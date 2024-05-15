Разработка «Ростеха» повысит надежность и помехоустойчивость загоризонтной связи до 6000 км

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал технологию, которая позволяет повысить надежность и помехоустойчивость коротковолновой радиосвязи вне прямой видимости на расстоянии до 6 тыс. км. Решение успешно опробовано при организации связи с летательными аппаратами, которые находились на значительном отдалении от центра управления.

Предложенный инженерами научно-производственного предприятия «Полет» (входит в «Росэлектронику») способ разнесенного приема сигнала позволяет организовать связь одновременно на нескольких частотах и уплотнить передаваемую информацию без ухудшения ее достоверности. Новая технология обеспечивает передачу радиоволн по многолучевому каналу, их прием разнесенными в пространстве антенными элементами и последующее суммирование полученных сигналов. Система может применяться для повышения надежности и помехоустойчивости радиолиний КВ-диапазона двойного назначения.

«Созданное решение включает разнесение радиоволн по частоте, применение ортогональных сигналов и мажоритарное декодирование. Технология была успешно опробована в ходе испытаний оборудования, разработанного НПП «Полет» для организации связи с летательными аппаратами, находящимися на очень больших расстояниях от центра управления», – сказал разработчик решения, ведущий научный сотрудник НПП «Полет» Александр Кейстович.