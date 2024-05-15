Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Об этом CNews сообщили представители Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

«В марте в республике проходили «Игры будущего» - первый в истории международный турнир на стыке спорта и киберспорта. Татарстанцы лично убедились в том, что это серьезная индустрия и в ней огромное количество любителей и профессиональных игроков. В Казани работает даже целая киберарена и интерес к мобильном геймингу в регионе, как и в стране, только растет. Аналитика МТС подтверждает это, к примеру, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 года. Однако для игр, как правило, требуется мощное железо, цена на которое может превышать 150 000 рублей: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. МТС Fog Play даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь и делает игры более доступными», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В дополнение, в конце мая в рамках партнерства с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang МТС запустит предложение для мобильных геймеров, которое поможет улучшить игровой опыт абонентов. Геймеры получат безлимитный интернет-трафик на игры, что обеспечит непрерывный и неограниченный игровой процесс. Во всех популярных играх сегодня доступны такие функции, как улучшение персонажей и их способностей. С помощь этого геймеры выделяются среди других игроков. МТС предложит доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей игр.

До конца этого года МТС планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа, на данный момент переговоры ведутся с еще тремя международными издателями игр.