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Теперь телефоны держат заряд дольше: «Летай» оптимизировал сети

«Летай» продолжает повышать скорость передачи данных в парках, жилых комплексах, торговых центрах Татарстана. Помимо возведения и модернизации 11 базовых станций (БС) по всей республике, оператор в апреле оптимизировал параметры сети, что позволило снизить расход аккумулятора мобильных устройств абонентов в неактивном режиме до 36 %. Об этом CNews сообщили представители «Летай.

Мобильные устройства осуществляют прием данных от БС периодами. В определенное время мобильная станция отключает радиоприемник, снижая энергозатраты.

Поскольку с наступлением весны растет трафик в парках и скверах, оператор создает условия, чтобы сделать прогулки и отдых абонентов комфортнее. Так, для жителей Казани скорость интернета увеличилась в парке Урицкого, ТЦ «Франт» и в ЖК «Салават Купере», где базовая станция покрывает не только многоквартирные дома, но и парк, прилегающий к комплексу. Новые площадки запустили в ЖК «Беседа» и на территории бульвара «Белые Цветы».

Планомерная работа по модернизации телеком-инфраструктуры продолжается и в районах республики. Базовую станцию построили в Высокогорском районе: сеть 4G теперь доступна в местном парке «Заказанье» и ЖК «Белая Аллея». Качество связи выросло в населенных пунктах Красная Кадка и Нижние Челны в Нижнекамском районе. А в поселке Васильево Зеленодольского района, куда татарстанцы приезжают в санаторно-курортные учреждения на отдых и оздоровление, благодаря дооснащению БС скорость передачи данных повысилась в два раза. Впервые мобильный интернет «Летай» появился в Травкино и Татарских Саралах Лаишевского района.

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