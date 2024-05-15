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В Ростове-на-Дону на 10% выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

«МегаФон» реализовал проект по модернизации сети, в результате которого средняя скорость передачи данных в городе теперь достигает 48 Мбит/с, а максимально фиксируемая в отдельных районах – 114 Мбит/с.

Инженеры «МегаФона» запустили на сети дополнительный среднечастотный диапазон, эффективный для широкого распространения сигнала по всей территории Ростова-на-Дону. Апгрейд коснулся жилых кварталов, зон отдыха, образовательных учреждений, зданий предприятий. Связисты учли изменения в архитектуре города и настроили телеком-оборудование таким образом, чтобы онлайн-общение абонентов оставалось комфортным даже в локациях с высокой концентрацией интернет-пользователей.

«Весной традиционно возрастает нагрузка на сеть — горожане чаще проводят время в общественных местах отдыха и пользуются соцсетями, мессенджерами и другими цифровыми ресурсами со смартфонов. Как показывает статистика на основе обезличенных данных абонентов, за последний месяц в столице расходовали на 30% дата-трафика больше, чем за этот же период в 2023 г., а самые “качающие” месяцы у дончан — период с апреля по октябрь. Отслеживая эти показатели, мы точечно улучшаем телеком‑инфраструктуру и строим дополнительные объекты связи», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE, которая даёт возможность разговаривать по мобильному телефону и одновременно пользоваться приложениями онлайн. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука, что особенно актуально в многолюдных городских локациях.

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