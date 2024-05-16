Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие

«МегаФон» увеличил территорию уверенного LTE-покрытия в 12 районах Удмуртии. Техническая служба оператора модернизировала сеть в 27 сёлах и деревнях, а также в городе Камбарка. Более 100 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 30 Мбит/с на большей территории своих населенных пунктов.

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети, чтобы обеспечить расширенный радиус покрытия до 10 км и лучшее покрытие как в центре, так и на окраинах поселений. Такое решение позволяет оперативно увеличить территорию использования мобильного интернета, а также улучшить прохождение сигнала внутри зданий.

«Накануне весенне-летнего периода мы уделили особое внимание локациям, которые могут быть интересны жителям и гостям нашего региона с туристической точки зрения. Благодаря развитию сети путешественники смогут поделиться фото и видео уникальных видов Удмуртии в мессенджерах и социальных сетях здесь и сейчас, а жители пользоваться устойчивым сигналом мобильного интернета на всей территории населенного пункта», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Территория уверенного пользования 4G увеличилась в селе Дебёсы, где начинается один из туристических маршрутов по Удмуртии. Экотропа ведет путешественников по самым живописным местам северной части региона к памятнику природы – горе Байгурезь, которое считается местом силы.

Существенное расширение 4G-покрытия произошло в Ярском районе. В старинное село Елово туристов привлекает «Дикое озеро» с чистой водой. По легенде, если искупаться в нем, то станешь сильным и выносливым. А Пудем известен своим искусственным водоемом, который занимает третье место по площади в Удмуртии.

Специалисты оператора расширили покрытие сети LTE в поселке Игра вблизи этно-парка «Эгра», где можно увидеть уникальные скульптуры, созданные удмуртскими резчиками по дереву.

Также улучшение покрытия произошло в следующих районах: Балезинский район (п. Балезино, д. Ягошур, с. Карсовай, д. Гаревская), Вавожский (с. Вавож, д. Квашур), Граховский (с. Грахово), Дебёсский район (д. Нижняя Пыхта и Сюрногурт), Каракулинский район (д. Боярка, д. Пинязь), Кезский район (п. Кез, с. Кабалуд, с. Чепца), Сюмсинский (с. Муки-Какси, ст. Пижил, д. Сюмсиил), Увинский район (п. Ува, с. Каркалай), Юкаменский район (с. Юкаменское), Яшкур-Бодьинский район (с. Яшкур-Бодья и Чур).