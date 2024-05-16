«МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области

«МегаФон» ускорил интернет для жителей четырех городов Мурманской области — Мончегорска, Ковдора, Кировска и Полярных зорь. Передача данных в смартфонах абонентов стала быстрее на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объекты связи, которые расположены недалеко от автотрасс внутриобластного и федерального значения. Благодаря этому высокоскоростным интернетом смогут пользоваться не только местные жители, но и водители. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря техническим улучшениям более 80 тыс. жителей на комфортных интернет-скоростях смогут воспользоваться цифровыми сервисами: позвонить через мессенджеры, оформить заявку на Госуслугах, пообщаться по видеосвязи, посмотреть фильмы и послушать музыку.

Мончегорск — крупный районный город с населением около 40 тыс. человек — находится на берегу озер Лумболка и Имандра в 115 км к югу от Мурманска. При проектировании новых телеком-объектов инженеры компании учитывали особенности горного ландшафта и городской застройки, поэтому установили антенно-мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию. Модернизация существующей инфраструктуры позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах посетителей парков, набережных, смотровых площадок, арт-объектов, а также у любителей байдарок, яхт и вейкбордов.

Для обеспечения ёмкости сети и увеличения скорости интернета в центре горнолыжного туризма области — городе Кировске инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к скоростной передаче данных, а также и к современным телеком‑технологиям. Например, Voice LTE позволяет гостям горнолыжных комплексов Большой Вудъявр и Кукисвумчорр одновременно говорить по телефону и сёрфить в интернете.

Еще в двух городах области инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — средняя скорость передачи данных теперь может достигать до 30 Мбит⁄с. Речь идет о Полярных Зорях и Ковдоре.

***

«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.