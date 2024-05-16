«МегаФон» ускорил интернет в райцентрах Костромской области

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Костромской области — в Макарьеве и Мантурове, расположенных на федеральной автотрассе Кострома – Пермь. После проведённых работ средняя скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей городов выросла на 25%.

В Макарьеве, небольшом историческом городке на юго-востоке Костромской области, примечательном старинным монастырём XV века, цифровые изменения затронули жилые кварталы города с малоэтажной застройкой на улицах Комсомольской, Шоссейной, Дорожной, Площадной и других.

Новые объекты связи появились также в ещё одном городе с 400-летней историей, расположенном на реке Унжа — Мантурове, известном своим лесоперерабатывающими предприятиями и сыродельным комбинатом. Так, стабильным сигналом и 4G интернетом обеспечены жители окраины города в микрорайоне Шанхай, а также жители в районе улиц Новокомсомольской, 8-е Марта, Советской, Садовой и Дачной.

«Цифровые улучшения затронули жилые массивы с частной застройкой, участки федеральной дороги, множество объектов социального значения — детские и спортивные школы, гостиницы и магазины. Высокочастотный диапазон обеспечивает увеличенную скорость сигнала до 30 Мбит/с и повышенную пропускную способность сети. Это позволяет жителям райцентров комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.