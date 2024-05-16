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Продажи SIM-карт в отделениях «Почты России» выросли на 13%

За 4 месяца 2024 г. продажи SIM-карт в почтовых отделениях по всей стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Купить SIM-карту можно в 32 тыс. отделений «Почты России». За год там реализуется более 700 тыс. SIM-карт. В ассортименте отделений представлены как федеральные мобильные операторы — «Билайн», МТС, Тele2, «Мегафон» и Yota, — так и региональные.

Лидером по продажам SIM-карт в отделениях по стране в 2024 г. является Челябинская область. В прошлом году больше всего SIM-карт на почте приобрели жители Краснодарского края.

«Почта России» помогает жителям сельских и удалённых населённых пунктов иметь равный доступ к предложениям и тарифам всех операторов, вне зависимости от того, есть ли в населённом пункте моно- или мультибрендовый салон связи. Также мы помогаем операторам с онлайн-заказами: уже в этом году можно будет получить SIM-карты некоторых операторов с идентификацией в ближайшем отделении, заказав их на сайтах партнёров», — сказал директор продуктовой фабрики «Почты России» Антон Нечаев.

Почтово-логистический оператор начал продавать SIM-карты в 2009 г. В августе 2023 г. в почтовых отделениях появились комплекты из SIM-карты и телефона.

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