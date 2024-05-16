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Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России

По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роуминге в весенние выходные возросло почти на 80%. При этом уральцы снова предпочли отдыхать на Урале. Как и в 2023 г., абоненты сотового оператора провели праздничные дни в Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае. Замкнули пятерку Башкортостан и Татарстан. Несмотря на масштабные мероприятия в связи с празднованием Дня Победы, Москва снова не попала в топ-5. Ей досталось шестое место. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Пользователи SIM-карт «Мотив» не спешат отказываться от голосовой связи в поездках по России. Специалисты сотового оператора второй год подряд фиксируют рост голосового трафика во время майских праздников. Так, в 2023 г. он составил 10%. В 2024 г. увеличился еще на 20%. Но самой популярной услугой в национальном роуминге по-прежнему остается интернет. Компания отмечает тенденцию по ежегодному двукратному увеличению интернет-трафика в национальном роуминге.

Прошедшие майские праздники были нетипичными для Урала. Мокрый снег и поваленные деревья вызвали отключение электроснабжения и приостановку работы базовых станций сотовых операторов. Но у абонентов «Мотив» есть возможность самостоятельно выбирать, к какой сети подключить смартфон, потому что компания заключила договоры о роуминге со всеми операторами мобильной связи. Таким образом, пользователи SIM-карт «Мотив» остаются на связи везде, где есть сеть хотя бы одного оператора.

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