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В крупных московских фудмоллах появился высокоскоростной интернет

Пространства с авторской кухней и блюдами почти всех народов мира давно закрепились как основные места отдыха москвичей. Теперь посетители сразу двух из них - «Центрального рынка» и «Привоза» смогут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» установили внутри зданий каждого из фудмоллов новое телеком-оборудование, поддерживающее диапазон LTE‑1800 и обеспечивающее высокую емкость и проникающую способность сигнала мобильной связи. Благодаря этому даже в заполненных фудкортах гости могут пользоваться соцсетями и смотреть видео во время дегустаций новых блюд, не боясь прерывания сигнала. Технологические решения оператора также позволяют транслировать в прямом эфире музыкальные выступления и мастер-классы, регулярно проходящие в этих гастрономических пространствах.

«“Центральный рынок” и “Привоз” входят в списки самых популярных фудмоллов столицы. Наша обезличенная аналитика показывает, что мужчины посещают их на 20% чаще женщин, а средний возраст посетителей варьируется от 26 до 45 лет — это одни из самых активных пользователей интернета. Мы внедрили современное оборудование, которое даст возможность гостям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы фудмоллов и делиться впечатлениями от изучения гастрономической мировой культуры в соцсетях», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Центральный рынок» продолжает историю базаров на Трубной площади в центре Москвы, идущей еще с дореволюционных времен. Сейчас на площадке открыто около 60 корнеров, винотека и лавки с фермерскими продуктами. Здесь можно послушать живые концерты, поучаствовать в дегустациях и кулинарных мастер-классах.

При этом фудмолл «Привоз» объединяет густонаселенные районы на юго-востоке города в районе Выхино-Жулебино. Он тоже ориентирован на формат рынка и бистро одновременно. В местных лавках можно приобрести множество деликатесов и попробовать новые для себя блюда в 30 ресторанах. Помимо мастер-классов и концертов здесь проводят детские спектакли и игры с аниматорами.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.

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