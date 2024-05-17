Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников

МТС сообщила о расширении применения технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных во время телефонных звонков. В этом году красноярским абонентам станут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве.

Новая функция будет доступна всем абонентам Красноярского края вне зависимости от модели телефона. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста или SMS-сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему.

«Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок „голосом“. Если вы, например, находитесь в театре и вам звонит курьер — вместо того, чтобы сбросить звонок, вы с помощью секретаря можете договориться о деталях доставки, не меняя свои планы. В дальнейшем умный помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». С начала 2023 г. сервис заблокировал больше 50 млн вызовов в Красноярском крае, а в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция — он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».

Технология проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии ИИ проверят синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов и проведёт анализ текста, звонящего на предмет мошеннических сценариев.